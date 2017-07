Még olcsóbb lett a garancia a kkv-hitelekhez

A kezességvállalás szükségességét több kutatás is alátámasztja: a Magyar Fejlesztési Bank felmérése szerint például a hitelfelvétel során jelenleg is a nem megfelelő fedezetek jelentik a legnagyobb akadályt a vállalkozások számára. A Garantiqa saját felmérése is rámutatott, hogy minden ötödik mikrovállalkozás, illetve minden hetedik kisvállalkozás nem az igényelt mértékben jut banki finanszírozáshoz.Az utóbbi évek piaci felfutása után ma már ügyfélbarát és gyors, digitalizált eljárás jellemzi a hitelgarancia-piacot, egy cég átlagosan két-három nap alatt megkötheti a garanciaszerződést. A növekvő népszerűségnek köszönhetően tavaly rekordévet zárt a Garantiqa, amely 21 százalékkal, 443 milliárd forintra növelte garanciaállományát, ami több mint 540 milliárdos hitelkihelyezést tett lehetővé a hazai vállalkozásoknak. Erre az évre 23 százalékos bővülést tervez a cég, ami az első hónapok adatai alapján teljesülhet is.A növekedést ösztönözheti a most bevezetésre kerülő kedvezményes díjú garanciavállalás, aminek köszönhetően a vállalkozások egy évig akciós díjakkal vehetik igénybe a szolgáltatást. A kedvezményes díjak rövid lejáratú hitelek esetén a teljes garantált időszakra, hosszabb lejárat esetén pedig az első két évre érvényesíthetőek. Az akció keretében van olyan garanciakonstrukció, amely a közel 30%-os díjcsökkentésnek köszönhetően akár díjmentes is lehet a vállalkozások számára. Ide tartoznak mindenek előtt a beruházási hitelek, de ezek mellett a bankgarancia, illetve az EU-s támogatás önrészéhez, és az előfinanszírozáshoz kapcsolódó ügyletek is. Más konstrukciók esetében 8-15 százalékos a díjcsökkenés mértéke.Az egyéves kedvezményes időszak végén megvizsgálják a tapasztalatokat, és döntenek a meghosszabbításról vagy esetleg más akció bevezetéséről - mondta a kedvezmény kapcsán Búza Éva vezérigazgató.