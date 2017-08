Még soha nem úszott ekkora adósságban Amerika

Ez magasabb összeg, mint amekkora a 2008-as csúcson volt, és nagyobb, mint Kína éves GDP-je.

A Fed legújabb statisztikája szerint az amerikai háztartások teljes adóssága - ide értve az autóhitelektől kezdve a jelzáloghiteleken keresztül a diákhiteleket és hitelkártya hiteleket is - 12,7 ezer milliárd dollár volt az idei első negyedévben.Igaz, a háztartások nettó vagyona is mindenkori rekordon áll, ez 94,8 ezer milliárd dollár, csakhogy a vagyoni helyzet javulása jórészt az ingatlanárak emelkedésének, és a leggazdagabb decilis vagyonosodásának tudható be - írja a Bloomberg cikke.Mindeközben sok család hónapról-hónapra él,Sokan a hitelt találták megoldásnak arra, hogy korábbi életszínvonalukat fenntartsák, mások pedig szükségszerűségből adósodnak el. Például a diákhiteleknek a 11 százaléka volt nemfizető a negyedév végén, vagyis legalább 90 napja késedelmes.