Ne ijedj meg: jönnek vissza a devizahitelek

Az MNB mai adatai szerint a bankszektor 109 milliárd forintnyi új háztartási hitelszerződést kötött szeptemberben, ami lényegében megfelel az egy évvel korábbinak. Ezen belül viszont a lakáshitelek kihelyezése 31%-kal 57 milliárd forintra, a személyi kölcsönöké pedig 41%-kal 29 milliárd forintra nőtt 2016 szeptemberéhez képest.

Összehasonlításképpen: a 2008 szeptemberi 81 milliárd forintos lakáshitel-kihelyezéstől még messze vagyunk, a 2006-os 63 és a 2007-es 62 milliárdos lakáshitel-kihelyezést azonban már megközelítettük. Nagy különbség azonban, hogy a jelzáloghitelezés szabad felhasználású lába most szinte teljesen hiányzik.

A lakossági hitelezés két legfontosabb motorja már jó ideje a lakáshitelezés és a személyi kölcsönök kihelyezése. A 2012-es mélyponthoz képest a lakáshitelek új kihelyezése csaknem hatszorosára, a személyi kölcsönöké pedig majdnem négyszereresére nőtt szeptemberben.

Az elmúlt 12 hónapban annyi hitelt vettek fel a háztartások (1270 milliárd forint), amennyire 2008-2009 óta nem volt példa.

Egyértelműen nettó hitelfelvevő a lakosság, az elmúlt hónapokban ugyanis havi 20-40 milliárd forinttal több hitelt vettünk fel, mint amennyit törlesztettünk.

Számításaink szerint tranzakciós alapon 3,6%-kal nőtt az elmúlt egy évben a hazai háztartási hitelállomány, ebben a követeléseladási tranzakciók nincsenek benne. Ezeket és más tényezőket is figyelembe véve összességében 1,5%-ot emelkedett a háztartások banki hiteltartozása 2016 szeptemberéhez képest.

Az új lakáshitelek átlagos THM-e 4,69%, a személyi kölcsönöké pedig 14,85% volt szeptemberben. Előbbi 88, utóbbi 138 bázispontos csökkenést jelent egy év alatt.

A THM-re és a kamatra is igaz azonban, hogy augusztushoz képest szeptemberre növekedett kissé a lakáshitelek esetében. Paradox módon ezt segítheti a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek terjedése, amelyek bár jellemzően olcsóbbak nem minősített megfelelőiknél, fix kamatozásúnak számítanak, ezért arányuk növekedése a változó kamatozású hitelekkel szemben felfelé torzítja a kamatstatisztikákat (összetétel-hatás). Hogy azonban még egy csavar legyen a történetben: szeptemberben nem nőtt, hanem a július-augusztusi 57%-ról 55%-ra csökkent a legalább 3 évi fix kamatozású hitelek aránya az új szerződések esetében, vagyis az enyhe kamatemelkedés (de legalábbis stagnálás, miközben a bankközi kamatok csökkentek) nem írható a fix kamatozású hitelek terjedésének számlájára. A Bubor csökkenése ellenére összességében a változó kamatozású lakáshitelek drágultak, elképzelhető, hogy itt próbálják kompenzálni a fogyasztóbarát lakáshitelek miatt csökkenő kamatfelárat a bankok.

Ami a lakossági betéteket illeti, szeptember viszonylag eseménytelenül telt el. A forint gyengülése némi betétkivonásra ösztönözte a devizabetéteseket, erre utalhat az itt tapasztalható negatív nettó tranzakció.

A kamatok esetében az éven túli forintbetét-kamatok beesése látványos, egyébként a 0 közeli kamatok fennmaradásáról beszélhetünk.

Ennek ellenére a lakossági betétállomány 8%-kal növekedett egy év alatt. A lekötött betétek azonban 11%-kal tovább apadtak, így a látra szóló betétek aránya az egy évvel ezelőtti 55%-ról mára 62%-ra emelkedett.

Végül érdemes rátérni a cikkünk bevezetőjében említett vállalati hitelekre: itt az előző hónapokhoz képest nem tapasztalható nagy változás, továbbra is kirobbanó a növekedés. Az elmúlt egy évben nettó 514 milliárd forint volt a vállalatok hitelfelvétele, ami számításunk szerint évi 8,7%-os tranzakciós alapú növekedésnek felel meg.

Összességében 7,7%-kal emelkedett a vállalatok hitelállománya az elmúlt 12 hónapban, ennél azonban jóval nagyobb, 20,1%-os (!) mértékben ugrottak meg a betétek. Ez most már valószínűleg nagy mértékben a már megérkezett, de még el nem költött EU-források beáramlásának is az eredménye.

Ha felbontjuk az elmúlt egy év vállalati hitelállományának növekedését, akkor az látható, hogy 76%-ban az éven túli devizahitelek növekedése magyarázza. Ahogy a kettővel ezelőtti ábráról is leolvasható, az utóbbi időben jócskán megugrott a vállalati devizahitel-felvétel. Ez részben valószínűleg a nagyon alacsony kamatokkal operáló Növekedési Hitelprogram kifutásának is a következménye, hiszen az euróhitelek a piaci forinthiteleknél is kedvezőbb kamatozással érhetők el a természetes fedezettel rendelkező vállalkozások számára.

A devizahitelek aránya egyébként ma 44% a vállalatoknál, szemben az egy évvel ezelőtti 42%-kal, tehát a hitelállományon belül még csak lassú növekedés látható. A Növekedési Hitelprogram öröksége a 70% feletti éven túli arány, szeptember végén 73% volt ugyanis az egy évnél hosszabb futamidőre felvett vállalati hitelek aránya.