Szárnyal a kockázatos hitelezés, a Deutsche Bank már aggódik

A kockázatos tőkeáttételes hitelek kibocsátásának növekedését elsősorban a már meglévő vállalati hitelek alacsonyabb kamatokon való refinanszírozása hajtja, mivel a vállalatok kihasználják az egész piacra jellemző alacsony kamatkörnyezet. Amerikában a tíz nagybank közül kilenc - köztük a Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Chase, Goldman Sachs és a Barclays - már most több hitelt értékesített, mint 2016-ban összesen.A teljes bankszektor ebben az évben eddig összesen 1251 000 milliárd dollár értékű hitelre nyújtott garanciát, amivel megdöntötte a 2013-as egész éves csúcsot. A hitelek értékesítésének volumene 38%-kal haladta meg a tavalyi év ugyan ezen időszakának értékét, azonban a hitelek 60%-a refinanszírozási hitel volt.A Goldman Sachs tudta leginkább megnövelni piaci részesedését, mivel a tavalyi év ugyanezen időszakához képest megduplázta tőkeáttételes hitelek értékesítését. Ezzel szemben a Deutsche Bank visszafogta az értékesítését, így a tavalyi 6,2%-ról 3,9%-ra csökkent a bank piaci részesedése 2017 harmadik negyedévére. A pénzintézet az 55,5 milliárd dollár értékű hitel értékesítésével ugyan felülmúlta a tavalyi egész éves 53 milliárd dolláros összeget, de a hatodik helyről így is a nyolcadikra esett vissza a ranglistákon. James von Moltke, a Deutsche pénzügyi igazgatója a bank kockázatéhségének csökkenésével magyarázta a visszaesést.Ahogy már írtunk róla, a tőkeáttételes finanszírozási ügyletek értékesítésének díjbevétele idén már elérte a 8,3 milliárd dollárt, ami csak 6%-kal kevesebb, mint a 2016-os év összes bevétele, annak ellenére, hogy a refinanszírozási hitelek értékesítési díjai jóval alacsonyabbak, mint az újonnan kibocsátott hiteleké. A Deutsche Bank 455 millió dolláros díjbevételével a szektor 10,7 milliárd dolláros bevételének 4,2%-át tudhatja magáénak, amivel a tavalyi hetedik helyről a kilencedikre csúszott vissza.A refinanszírozási hitelekhez képest az új hitelek hiánya a hitelfelvevőknek kedvez. Az alacsonyabb kamatok mellett a befektetőket védelmező, hitelszerződésekben szereplő záradékok száma is csökkent. Christina Padgett, a Moody's elemzője szerint a befektetőknek alacsonyabb hozamokra kell felkészülniük, és a bankok kihasználva a helyzetet rugalmasabb hitelszerződéseket fognak tudni kötni.