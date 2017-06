Új ajánlást tett közzé az MNB a vállalati hitelekre

Az ajánlás a problémás hitelek hatékony kezelése érdekében az intézményi hitelezőktől elvárt olyan elveket és gyakorlatokat rögzít, melyek lehetővé teszik, hogy - a tartozás jogi úton történő behajtása előtt - a vállalkozások fizetőképessége a felek együttműködésén alapuló, egyénre szabott pénzügyi megoldásokkal (elsődlegesen a hitelek átstrukturálásával) helyreállítható legyen.

Az MNB elvárja, hogy a fizetést helyreállító hitelezői javaslat az adósok által javasolt megoldáskeresési lehetőségeket is figyelembe vegye. Az átstrukturálás akkor tekinthető hatékonynak, ha az adós előreláthatólag teljesíteni tudja majd valamennyi, a megegyezést követően fennmaradó fizetési kötelezettségét.

Az idén november végétől alkalmazandó jegybanki ajánlás célja, hogy a hitelek megegyezéses átalakításával a késedelmes vállalkozások fizetőképessége - a folyamatos működés fenntartása mellett - mielőbb helyreállítható legyen. Arról, hogy várható ilyen ajánlás, a Portfolio már több alkalommal beszámolt, és tudomásunk szerint az érintettek is régóta számítottak rá:Az ajánlás közel hatszáz milliárd forintot kitevő nemteljesítő vállalati követelések rendezését és újbóli felépülésüknek megelőzését kívánja elősegíteni a hitelintézeti szektorban. A pénzügyi válság rámutatott, hogy a késedelmes vállalati hiteltartozások jellemzően jogi eszközökkel történő behajtása - megoldás helyett - csak tovább nehezíti a fizetési nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetét, mivel a problémás hitelek így tartósan a banki mérlegben maradnak. Az ajánlás célja tehát kettős: helyreállítani a már késedelmes vállalkozások fizetőképességét, s megelőzni egy újabb magas vállalati nemteljesítő hitelállomány felépülését.Az új jegybanki szabályozás elsősorban a fizetési nehézséggel érintett vagy várhatóan ilyenné váló vállalati hitelkövetelések rendezése érdekében a hitelező intézményektől minimálisan elvárt - részben az együttműködő adósokkal közös - teendőket határozza meg a felek közötti kommunikáció, a végrehajtási és fizetési haladék megadása, az áthidaló finanszírozás nyújtása, valamint a közös megoldáskeresési folyamat során.A vállalati hiteladósok fizetési nehézsége esetén alapvető jegybanki elvárás az adósokkal történő mielőbbi hitelezői kapcsolatfelvétel, a megoldáskeresést segítő folyamatos tájékoztatás, illetve az adóst együttesen finanszírozó intézményeknél - a koordináló és vitarendező feladatokat is ellátó - hitelezői kollégium létrehozása. A sikeres megegyezést elősegítheti, ha a felek érdekeik képviseletére - akár közös megbízottként - független szaktanácsadót is igénybe vesznek.Az ajánlás előremutatónak tartja, ha a hitelezők - az adósokkal történő megegyezésig - tartózkodnak a fedezetérvényesítéstől és a követelések jogi behajtásától, illetve a fizetési kötelezettségek körében is haladékot biztosítanak. A haladék időtartama alatt a hitelezők - a megoldási javaslatok előkészítése érdekében - felmérik az adós pénzügyi helyzetét és egyéb körülményeit, melyhez (együttműködő szándékkal) további információkat is kérhetnek az érintettektől.Az ajánlás alkalmazását a jegybank 2017. november 27-től várja el az intézményi hitelezésben érintett pénzügyi, befektetési és biztosítási piac szereplőitől. A szabályozás elkészítését széles körű érdekképviseleti konzultáció és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal közös szakmai munka előzte meg.