Van egy befektetés, amiért megőrülne a piac, de csak a bankoknak jut belőle

Április 1-től élesedik a JMM

A piaci változásokra reagálva az MKB Bank átütemezi saját jelzálogbankjának indulását, a JMM megfeleléshez szükséges forrásbevonást más üzleti megoldás keretében kívánja biztosítani.

Az MNB a bankrendszer forint eszközei és forrásai közötti lejárati eltérés csökkentése érdekében előírja, hogy a jelzáloghiteleket legalább 15%-ban (2018 októberétől már 20%-ban) jelzáloglevelekből kell finanszírozni. Ennek érdekében a jegybank 2017. április 1-től vizsgálja, hogy a bankok megfelelnek-e a Jelzáloghitel-finanszírozás Megfelelési Mutató (JMM) által előírt értéknek, amelyet kétféleképpen - vagy saját jelzálogbank alapításával, vagy egy külső jelzálogbanktól kapott refinanszírozással - teljesíthetnek a bankok.Az FHB, az OTP és az UniCredit régebb óta működő jelzálogbankjai mellett már a K&H és az Erste is jelzálogbank alapítása mellett döntött., ezt egyébkéánt a jogszabály is előírja., ennek folyamatát el is kezdték,, erről az alábbi tájékoztatást küldték:A jelzálogbankok várhatóan, miután az alacsony állampapírpiaci hozamok mellett a jelzáloglevelek vonzó felárakat kínálhatnak. Igaz, az évek óta tartó alacsony hozamok miatt az állampapírpiaci hozamok mellett a jelzáloglevelek hozamfelára is csökkent. A 2011-től 2013-ig kibocsátott papírok között még voltak olyanok, amelyeket a hasonló lejáratú referencia állampapírokhoz képest akár 100 bázispontot meghaladó felárral is meg lehetett venni,Körbekérdeztünk a hazai alapkezelőknél, ők hogyan viszonyulnak a jövőbeni jelzálogbanki kibocsátásokhoz, illetve hogyan értékelik az eddigi kísérleteket, és többségük azt állította, hogy

Oldalpályára szorítják a bankok az alapkezelőket

Úgy vélik, hogy a kibocsátott 3 és 5 éves papíroknál kialakult alacsony átlaghozamok (illetve a papírok gyér másodpiaca) azt mutatják, hogy a jelzáloglevelek csoporton belül, illetve más bankokhoz kerültek, és amíg a banki vásárlási "roham" nem cseng le a piacon, a több intézményi szereplő nagy valószínűséggel csak oldalpályásként figyeli majd az eseményeket.

A bankok számára egyértelműen megdrágítja a forrásszerzést a JMM-nek való megfelelés , így az állampapírokhoz képest már kicsivel magasabb hozamfelár mellett is hajlandóak jelzálogleveleket tartani (aktív keresletük mellett pedig nem is igazán tud a jelzálogpapírok hozamfelára emelkedni).

, így az állampapírokhoz képest már kicsivel magasabb hozamfelár mellett is hajlandóak jelzálogleveleket tartani (aktív keresletük mellett pedig nem is igazán tud a jelzálogpapírok hozamfelára emelkedni). Emellett az utóbbi időben a banki mérlegeken belül hatalmasra duzzadt az állampapír-állomány, amiben szerepe van az MNB önfinanszírozó programjának is (a jegybank az irányadó eszköz átalakításával ösztönzi a pénzintézeteket állampapír vásárlására). Bár banki szinteken a pontos limiteket nem ismerni, sejteni lehet, hogy a megnövekvő állampapír-állomány sok helyen már limit közeli szinteken lehet, ez pedig több bankot is arra sarkallhat, hogy állampapír helyett jelzáloglevelet vásároljon a portfólióba.

A Portfolio által megkérdezett alapkezelők közel egységes válasza, hogy látnak potenciált a hazai jelzáloglevél-piacban és hajlandóak is lennének akár nagyobb összegű jelzáloglevél-vásárlásra is, ha a hozamfelárak a piaci elvárásokat tükröznék. Az Erste Jelzálogbank kibocsátásával (a fenti táblázatban pirossal jelölve) kapcsolatban kifejtették, hogy az aukción kialakult átlaghozamok jelentősen elmaradtak a korábbi várakozásoktól, így a többség nem is volt hajlandó vásárolni a papírokból.Az Erste mintegy 1000 milliárd forintos (első és másodkörös) jelzáloglevél-kibocsátása jelentősnek mondható, így kérdésként merül fel, hogy. A megkérdezett alapkezelők szerint ennek több oka is lehet:

Milyen hozam mellett érné meg beszállni?

3-5 éves futamidőnél nagyjából 80-100 bázispontos hozamfelár mellett érné meg nagyobb tételben is jelzálogleveleket venni.

A lakossági befektetőknek is megéri jelzáloglevelet venni?

Az MNB is beszáll vevői oldalon?

Tehát a mostani gyakorlatnak, ahol a bankok egymás jelzálogleveleit veszik, gátat szabna az MNB, és a nettósítással "büntetné" a bankokat, gyakorlatilag kisebb részben számítanak bele a mutatónak való megfelelésbe az egymástól megvásárolt papírok.

Mit terveznek 2017-re a jelzálogbankok?

FHB

Többnyire havonta/kéthavonta szervez nyilvános aukciót, 2017-ben már ki is jött a jelzálogbank az első jelzálogpapírral, a közel 3 milliárd forint névértékű konstrukciót 5 éves futamidővel és fix kamatozással dobták a piacra.

A jelzálogbank tájékoztatása szerint idén 3 és 5 éves futamidejű (vagy ennél hosszabb) papírokat terveznek piacra dobni. Az, hogy ezek között milyen arányban lesznek a fix vagy változó kamatozású papírok, nagyban függ a piaci igényektől és a hozamkörnyezettől is - írják.

A kibocsátott jelzálogpapírok döntő többségükben intézményi befektetőkhöz kerülnek, ezen belül is a bankok és az alapkezelők tesznek ki több mint 70%-ot. A jelzálogbank tájékoztatása szerint a vállalatok és a lakosság részaránya csekély, és nem számítanak arra, hogy ez a közeljövőben érdemben változna.

Minden esetre az összes nyilvánosan kibocsátott FHB-s jelzáloglevél elérhető a lakosságnak a másodpiacon, 10 ezer forintos névértékkel.

A jelzálogbank elárulta azt is, hogy a JMM-nek való saját banki megfelelés mellett a Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációban lévő hitelintézeteknek JMM-megfelelését is segíti, emellett arra számítanak, hogy idén tovább bővül a refinanszírozási szolgáltatással érintett partnerek köre.

OTP

Az idei első kibocsátást még az első negyedévben tervezi a jelzálogbank, a kibocsátott papírokat első körben intézményi befektetőknek kívánják értékesíteni.

Arról, hogy milyen futamidejű és kamatozású papírokat terveznek piacra dobni, nem közöltek bővebb információt, de a jelzálogbank elárulta, hogy refinanszírozóként aktív szereplő szeretne lenni a piacon.

UniCredit

Az UniCredit jelzálogbankja is március végéig jön az újabb jelzálogpapírokkal a piacra, a válaszukból arra lehet következtetni, hogy csak minimális kibocsátást terveznek, azt is elsősorban bankon belüli jelzáloglevél-igény kielégítésére, mivel azt írják, hogy a szabályozás megfeleléséhez szükséges mennyiség nagy részét már tavaly kibocsátották.

Idén 3-5 éves jelzálogleveket dobnak a piacra, ezek többsége fix kamatozású konstrukció lesz.

A legnagyobb keresletet szerintük a bankok mutatják majd a jelzáloglevelek iránt.

Erste

A jelzálogbank tavaly összesen mintegy 100 milliárd forint értékben bocsátott ki 3 és 5 éves futamidejű papírokat, a következő tőzsdei kibocsátást márciusban tervezik.

Úgy látják, hogy a bankok és az alapkezelők mutatnak a legnagyobb keresletet a jelzáloglevelek iránt, és egyelőre nem tervezik, hogy dedikáltan a lakosság számára szerveznének kibocsátást, bár bíznak benne, hogy a tőzsdei értékpapírok egy része a privátbanki ügyfelek portfóliójába is bekerül.

Futamidőtől és kamatozástól is függ, hol lenne jó beszállási pont a jelzáloglevelek piacán, de a megkérdezett alapkezelők szerint. Az alapkezelők szerint a jelenlegi piaci környezetben, az októberi erstés kibocsátásnál viszont ilyen papírokkal nem jöttek ki a piacra.Egy tavalyi felmérésünkben még több jelzálogbank is jelezte, hogy dedikáltan a lakosság számára kialakított jelzálogleveleket is piacra dobhat, így megkérdeztük az alapkezelőket arról is, mennyire, illetve milyen forgatókönyvek mellett látnák ezt megvalósíthatónak. A válaszadók szerint, miután a lakosságnak kibocsátott jelzáloglevelek csak akkor keltenék fel a célközönség érdeklődését, ha a lakossági állampapírokhoz hasonló vonzó kamatokat kínálnának a papírok, ez viszont nagyon drága forrásbevonás lenne banki oldalon.Ha jelenleg a lakosság nem is, az alapkezelők válasza szerintígy innen nézve közvetve a lakossági befektetőkhöz is eljuthatnak a papírok.Korábban arról is volt szó, hogy ha a piaci helyzet úgy alakulna, az MNB is aktív szereplője lehet vevői oldalon a jelzálogleveleknek. Megkérdeztük erről az MNB-t, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a 2018 októberétől 15%-ról 20%-ra emelkedő JMM minimum szint mellett, illetve a bankok által megvásárolt jelzáloglevelek részlegesen "nettósításra" kerülnek a rendelet szerint beszámítható forrásokkal szemben, ami a rendszerszintű, bankszektoron kívüli forrásbevonásra ösztönzi a piaci szereplőket.Válaszukban kiemelték azt is, hogyAz alapkezelők mellett a jelzálogbankokat is megkérdeztük arról, mekkora összegű jelzáloglevél-kibocsátást terveznek idén, milyen futamidejű és kamatozású jelzáloglevelekkel jelennek meg, illetve az újonnan kibocsátott jelzálogleveleket milyen arányban kívánják értékesíteni az egyes piaci szereplők felé.érdemi választ nem kaptunk, de úgy tudjuk, hogy a jelzálogbank is március közepe-vége felé jön ki saját kibocsátású papírjaival, de azokat elsősorban a csoporton belüli JMM-nek való megfelelés kielégítésére bocsátják ki, érdemi piaci kibocsátást egyelőre nem terveznek.A MNB legfrissebb adatai szerint 4345 milliárd forintot tesz ki a lakossági jelzáloghitelállomány, a 15%-os előírást így nagyjából 650 milliárdnyi jelzáloglevéllel lehet teljesíteni.. Ennek oka, hogy a jelzálogbankok anyabankjai eleve magasabb arányban finanszírozzák magukat, ők eddig is megfeleltek a jogszabályoknak, de éppen a "rossz" megoszlás miatt több papírra van szükség a piac egészének JMM-megfeleléséhez. Az MNB egy tavaly év végi közleménye szerint 600 milliárd forintnyi új jelzáloglevél-kibocsátás valósulhat meg.

A fix kamatozású jelzálogpapír a leggyakoribb

Az MNB legfrissebb, novemberre vonatkozó adatai szerint a magyar jelzáloglevél-állomány 680 milliárd forintot tett ki, ami 2013 elejétől kezdve folyamatos csökkenést mutat. A jelzáloglevelek között a forint alapúak dominálják a piacot, novemberben ezek 510, míg a deviza alapú papírok 170 milliárd forint értékben képviseltették magukat a piacon.

A teljes jelzáloglevél-piacot nézve a bankok egy jelentős részt hasítanak ki maguknak, a jelzáloglevél-állomány mintegy 80%-a van a kezükben, ehhez képest a befektetési alapok, biztosítók és nyugdíjpénztári szereplők összesített 15% körüli értéke eltörpül.. Az állampapírpiaci megoszlást nézve a bankok már egy sokkal kisebb szereplőt jelentenek a 30% körüli tulajdonosi arányukkal, itt hangsúlyosabb szerepet kapnak például a külföldi szereplők az egyéb kategórián belül, akiknek állampapír-állománya több mint kétszerese a háztartások kezében lévőnél a novemberi adatok alapján.

A magyar piacon működő jelzálogbankok közül az OTP Jelzálogbanknak volt a legnagyobb, 520 milliárdot meghaladó forgalomban lévő jelzáloglevél-állománya 2016. június 30-cal bezárólag, őt az FHB, majd az UniCredit jelzálogbankja követi. Az újonnan alapított jelzálogbankoknál még nem áll rendelkezésre féléves jelentés, de az Erste Jelzálogbank honlapján található adatok szerint tavaly decemberben közel 51 milliárdot tett ki a forgalomban lévő állomány.

A piacon elérhető jelzáloglevelek között a három nagyobb szereplő mellett már az Erste jelzálogbankja is megjelent saját kibocsátású papírjaival. A BÉT honlapján elérhető információk szerint a forgalomban lévő papírok között a fix kamatozásúak a leggyakoribbak, a futamidőt tekintve viszont meglehetősen változó a kép. A legtöbb jelzáloglevél-sorozattal az FHB rendelkezik, a régi motorosok közül egyébként ők is a legaktívabbak a kibocsátásokban. Idén is kijött már egy új, három éves futamidejű, változó kamatozású sorozattal az FHB, de emellett az UniCreditnek is volt egy közel 6 éves futamidejű papírra vonatkozó aukciója (itt az átlaghozam 2,63% lett).