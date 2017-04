A robotoknak köszönhetően hamarosan akár ingyen is befektethetsz

600 milliárd dolláros bevétellel rendelkező vagyonkezelési szektor bevétele a digitális diszruptorok miatt körülbelül 494 milliárd dollárra fog csökkenni, a tőkearányos megtérülés (ROE) pedig 30%-ot csökkenhet 2025-re, főleg a jutalékbevételek (árak) eróziója fogja okozni ezt a változást,

az "unikornisok" száma megnégyszereződött (ezek a legalább 1 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú fintech-cégek), ma már 46 darab ilyen cég van, ezek folyamatosan hódítják el a piacot a vagyonkezelőktől,

a hagyományos vagyonkezelők (UBS, Morgan Stanley, stb.) még mindig 200 bázispont körüli díjakat számítanak fel, míg egyes fintech-cégek már 0-50 bázispontos költségért is nyújtanak szolgáltatást,

a helyzet egyre transzparensebb, az eltérés az olyan összehasonlító programok miatt, mint a FeeX, az ügyfelekben is tudatosul,

a fintech vállalatok inkább a b2b (vállalat és vállalat közti) szektorba mozdulnak el, a lakossági piacon nehezen tudnak kitűnni, rengeteg új szereplő van, de kevés tud megkapaszkodni, sokan abba a hibába esnek, hogy úgy vélik, elég egy jól működő informatikai rendszert kialakítani, pedig ez nem igaz,

eleinte a kisebb vagyonnal rendelkező ügyfeleket célozták meg a robot-tanácsadók, viszont a nagyobb vagyonnal rendelkező ügyfelek is rendkívül fogékonyak rá.

Jánoskuti Levente, a McKinsey partnere a Fintech-cégek térnyeréséről beszélt az alapkezelői piacon:

Jánoskuti Levente. Fotó: Stiller Ákos

a tanácsadó kiiktatásával jelentősen csökkenthetőek a költségek, a szolgáltató marzsai viszont növekedhetnek, az ügyfél viszont összességében kevesebbet ad ki ezekre a tételekre,

csak azok a szereplők maradnak életben, amelyek belemennek az árversenybe,

a bankok a bizalmi létra alján szerepelnek, a technológiai cégek viszont az elején vannak, erre tudnak építeni a pénzügyi szektorban,

valamennyit elvesznek majd a robottanácsadók a bevételekből, viszont a növekedés üteme nem olyan gyors, mint azt korábban látni lehetett,

az ügyfelek inkább a személyes tanácsadókat preferálják továbbra is, például nyugdíjcélú tanácsadásra az ügyfelek 49%-a választ szívesen személyes tanácsadót, 22% robotot és 29% mindkettőt,

az áttörést a piacon az ezredfordulós generáció hozhatja, akik 58%-ban úgy vélik, érdekes lehet egy robottanácsadó használata.

Faluvégi Balázs, a Blueopes társ-alapítója és befektetési igazgatója hasonló témát pedzegetett:

Faluvégi Balázs. Fotó: Stiller Ákos

Az előadást követő panelbeszélgetésben a robottanácsadók és fintech-cégek térnyeréséről volt szó:Rokob Imre, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója szerint a fiatalok 80-90%-a a szüleivel szokott beszélni befektetéseiről. Bizonyos esetekben pedig inkább a digitális csatornákat választja. Szerinte az ügyfélszerzés és a profitábilis működés is probléma a startupok esetén.Halmai Attila, az MKB Bank digitális szegmensigazgatója az ügyfelek elvárása továbbra is az, hogy magas hozamot, likviden és kockázatmentesen szerezzenek meg. A robottanácsadók ebben nem fognak tudni segíteni. A portfólió-összeállítást és a hozam becslését szerinte nem érdemes gépekre bízni. Olyanban viszont tudnak segíteni, hogy az ügyfelet összepárosítsa a számára legjobb privátbankárral.Suppan Márton, a Peak Financial Services alapítója hisz abban, hogy teljes mértékben át lehet állni a digitális vagyonkezelésre, a szabályozás viszont kihívásokat jelenthet.Jánoskuti Levente úgy véli, hogy a szabályozás segíti, és nem gátolja a fintech-cégeket, hiszen el tudnak kezdeni olyan területeken terjeszkedni, amelyeken nagyobb, tradicionálisabb szereplők nem tudnak elindulni. Szerinte inkább az a probléma, hogy bizonyos esetekben van egy jó ötlete a startupnak, a megvalósítás viszont nem sikerül.Faluvégi Balázs szerint az embereket a teljesen automatikus digitális pénzügyi rendszerek abban is segíthetik, hogy például a nyugdíjcélú megtakarításra ösztönözzék őket. Hiába tudják az emberek, hogy éhezni fognak nyugdíjasan, mégis körülbelül 10% az, aki tesz is félre idős korára.