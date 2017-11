Elárulta az FBI, hol rejtőznek Észak-Korea félelmetes hackerei

a legtöbb észak-koreai hackertámadást Indiából indították (25,4%, 772 IP),

a második volt Irán (12,3%, 373 IP),

a harmadik pedig Pakisztán (11,3%, 343 IP),

a listán megtalálható többek közt még Szaúd-Arábia (6%), Kína (2,7%) és Oroszország is (2,2%).

A FALLCHILL segítségével az észak-koreai ügynökök proxikon keresztül utasításokat tudnak adni az áldozat gépének, szervereinek, így információkat szerezhetnek a merevlemezek tartalmáról, hozzáférhetnek fájlokhoz, sőt, még meg is változtathatják ezeket.Az FBI ezen felül kiadott egy elemzést arról is, hogy milyen IP-címekről próbálták meg a KNDK hackerei megfertőzni áldozataikat a Volgmer nevű trójai vírussal. Innen kiderül, hogyEzzel gyakorlatilag hivatalos megerősítést nyert az a feltételezés, hogy Kim Dzsongun hackerei (akiket más kiberbiztonsági cégek Lazarus és "A béke őrzői" néven is emlegetnek), külföldről dolgoznak, ahogy azt korábban írtuk:A Volgmert 2013 óta használják észak-koreai hackerek, a vírussal az információgyűjtés mellett jelszavakat, adatbázisokat és programokat is el lehet lopni, illetve parancsokat is végre lehet hajtani, többek közt fájlokat is lehet törölni.