Semmi sem a régi: jelzálogos appot indít a Morgan Stanley

Elterjedt vélekedés, hogy a Wall Street régi órásbankjainak van félnivalójuk a Szilícium-völgy feltörekvő fintech cégeivel szemben. A Goldman Sachshoz hasonlóan a Morgan Stanley is nyit ezért a digitális megoldások felé, a hagyományos intézményi ügyfeleket megszólító kereskedési és vagyonkezelési robottanácsadók mellett a ma még marginálisnak számító üzletágakban is próbálkoznak digitális megoldásokkal.Így született meg a jelzáloghitel-applikáció ötlete, amely a meglévő ügyfeleket viszi végig a jelzáloghitelezés folyamatán. Nem bankok közötti összehasonlításról van tehát szó, hanem arról, hogy a digitális megoldásra legfogékonyabb (főleg fiatal), vagyonos ügyfeleket így is megszólítsák. Az applikáció indulásának időpontját egyelőre nem közölték.James Gorman vezérigazgató szerint a banküzleti modellje továbbra is a vagyonosabb ügyfelekre koncentrál, ugyanakkor nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy később mindazok felé nyitni fognak, akik kizárólag digitális tanácsadásra, pénzügyi segítségre vágynak.