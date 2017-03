Itt a világ 9 leggazdagabb embere, akik az interneten keresték a milliárdjaikat

9-5

9. Ma Huateng, Kína, 22,5 milliárd dollár

8. Steve Ballmer, USA, 27 milliárd dollár

A kínai milliárdos a vagyonát a négy egyetemi csoporttársával 1998-ban alapított Tencent nevű vállalatnak köszönheti. A logója nyomán a Pingvin Birodalmának is becézett vállalat első programja egy csevegőprogram, az OICQ volt. Jó időben voltak és jó helyen (és mellékesen elég jól feküdtek a kínai kommunista pártnál is): a kínai internetforradalom pár hónap alatt 50 millió felhasználót hozott a csevegőszolgáltatásnak. A mára már a világ egyik legnagyobb internetes cégévé vált Tencent üzemelteti többek között az ország egyik legnépszerűbb mikroblogját, több internetes aukciós oldalát, de számos, tízmilliókat vonzó internetes játékot is magáénak tudhat.13 éven keresztül volt a Microsoft vezérigazgatója Steve Ballmer. Azon kevés amerikai milliárdos közé tartozik, aki nem alapítóként lett milliárdos, hanem úgy, hogy részvényopciókat kapott az általa vezetett cégtől a menedzsment-ösztönző program keretein belül. Neve még onnan lehet ismerős, hogy 2014-ben 2 milliárd dollárért vásárolta meg a Los Angeles Clippers kosárlabdacsapatot.

7. Jack Ma, Kína, 35,7 milliárd dollár

"Őrült Jack Ma" aki angoltanárként kezdte a pályafutását akkor várt az internet szerelmesévé, mikor 1995-ben az Egyesült Államokba látogatott. Az Alibaba nevű céget 1999-ben indította, akkor 5 millió dollárnyi tőkét kapott a Goldman Sachstól és 20 millió dollárt Softbanktól. A cég az elmúlt években hatalmasra hízott, 2014-ben véghezvitte minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátását.

6. Sergey Bin, USA, 41,6 milliárd dollár

A 43 éves Brin, a Google egyik társalapítója, gyermekkorában hagyta el Oroszországot családjával még a hetvenes évek végén. Később a Stanford egyetemen találkozott Larry Page-dzsel, akivel a Google keresőmotort kidolgozták. Brin jelenleg az Alphabet elnöke, aminek megalapítását szintén Page-dzsel jelentették be még 2015 augusztusában. A cég átalakításának köszönhetően Brianhez olyan nagyszabású projektek kerültek, mint az önvezető autózás, az automatizált otthonok, vagy épp az élet meghosszabbítása.

5. Larry Page, USA, 42,5 milliárd dollár

Larry Page az Alphabet vezérigazgatója, aki egykor a most elnöki pozíciót betöltő Sergey Brinnel alapította az internetes keresőóriást.

