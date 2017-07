Zombicégek inváziója veszélyezteti Európa jövőjét

Barnaby Martin, a Bank of America európai kötvénystratégája szerint azok a cégek, amelyek az EKB kötvényvásárlási programjával jól jártak, küszködni fognak, amint a jegybank megemeli az irányadó kamatokat, amire várhatóan 2018-ban kerül majd sor.Az elemző a CNBC -nek azt mondta, hogy a piac mintha elfelejtette volna, hogy Draghi politikai nyomásra jövőre el fogja hagyni a mostani, kivételes monetáris politikáját.Az EKB havi 60 milliárd euróval stimulálja az egységes piacot - ennek egy része a kötvényvásárlásokon keresztül történik -; miközben ez egyrészt segített az európai cégeknek a növekedésben és az európai gazdaságnak a helyreállásban, a jegybankot sokan azzal vádolják, hogy zombi cégeket tartott életben - vagyis olyan cégeket, amelyek az olcsó források nélkül már rég csődbe mentek volna.A Bank of America adatai szerint jelenleg Európában majdnem minden tizedik nem pénzügyi vállalat gyakorlatilag zombicég, amely "nagyon gyenge kamatfedezeti rátával" működik. Az elemzésben arra külön felhívják a figyelmet, hogy a vállalatok mindössze 6%-ánál állt csak fel ez a probléma a Lehman Brothers összedőlése előtt."Az elmúlt öt év monetáris támogatása Európában segítette a gyenge nyereségességgel működő cégeket abban, hogy refinanszírozni tudják az adósságukat és megússzák a csődöt" - írják az amerikai nagybank elemzői. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a top 20 kötvénykibocsátó szívta fel az EKB programján keresztül folyósított források mintegy 40%-át.