Eladták a Sziget Fesztivált

Az Index úgy tudja, hogy a tőkealapkezelő 47 milliárd dolláros befektetést kezel, 1989 óta 150-nél is több vállalatban hajtott végre befektetéseket, a média, a kommunikáció, az oktatás és az IT területén is vannak érdekeltségei.Bár a Providence Equity Partners többségi tulajdont szerzett, az eddigi tulajdonosok a tőkehányad jelentős része mellett a menedzsment jogokat is megtartják, emellett a mostani csapat látja el a jövőben is a Sziget Fesztivál, a Balaton Sound, a Telekom VOLT Fesztivál, a Gourmet Fesztivál és a Gyerek Sziget operatív vezetését.Gerendai Károly, a Sziget alapítójának elmondása szerint több megkeresést is kaptak a Szigetre az elmúlt években, de a Providence ajánlata volt a legszimpatikusabb. A cég operatív működéséért továbbra is az alapító Gerendai Károly és a Sziget többi tulajdonosa felel majd - írja az Index, emellett a jelenlegi menedzsment csapatot támogatni fogja James Barton, aki a Creamfields fesztivál alapítója és a LiveNation elektronikus zenei igazgatója volt, valamint Paul Bedford a Cream Group korábbi pénzügyi igazgatója.