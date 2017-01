Eladták a Sziget Fesztivált (2.)

A cég honlapja alapján a tőkealapkezelő 50 milliárd dolláros befektetést kezel, 1989 óta 150-nél is több vállalatban hajtott végre befektetéseket, a média, a kommunikáció, az oktatás és az IT területén is vannak érdekeltségei.Bár a Providence Equity Partners többségi tulajdont szerzett, az eddigi tulajdonosok a tőkehányad jelentős része mellett a menedzsment jogokat is megtartják, emellett a mostani csapat látja el a jövőben is a Sziget Fesztivál, a Balaton Sound, a Telekom VOLT Fesztivál, a Gourmet Fesztivál és a Gyerek Sziget operatív vezetését.Gerendai Károly, a Sziget alapítójának elmondása szerint több megkeresést is kaptak a Szigetre az elmúlt években, de a Providence ajánlata volt a legszimpatikusabb. A cég operatív működéséért továbbra is az alapító Gerendai Károly és a Sziget többi tulajdonosa felel majd - írja az Index , emellett a jelenlegi menedzsment csapatot támogatni fogja James Barton, aki a Creamfields fesztivál alapítója és a LiveNation elektronikus zenei igazgatója volt, valamint Paul Bedford a Cream Group korábbi pénzügyi igazgatója.A Sziget alapítója elmondta, hogy a Providence azzal a szándékkal vásárolja meg a magyar cég többségét, hogy belépjen a fesztiválpiacra és felépítsen egy nemzetközi fesztiválportfoliót. A Sziget menedzsmentje is a külföldi terjeszkedésben látott továbblépési lehetőséget, Gerendai konkrétumok nélkül elmondta, hogy több lehetséges külföldi befektetést vizsgálnak. Ehhez pedig nagy segítség lesz az a stabil háttér, amit az új tulajdonos biztosítani tud.A befektetővel nem csak több pénzük lesz a terjeszkedésre, de az anyacég segíthet egyéb érdekeltségein keresztül. A Providence 1989 óta több mint 150 vállalatban hajtott végre befektetéseket, főleg a média, a kommunikáció, az oktatás és az IT területén.Bár a vételár nem nyilvános, de több milliárdos tételről lehet szó. A tavalyi eredményt 1 milliárd fölé várják - írja az Index. A cég operatív működéséért továbbra is Gerendai Károly és a Sziget többi tulajdonosa felel majd: Takács Gábor a nemzetközi projekteket vezeti, míg Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert a Telekom Volt Fesztivál és a Balaton Sound igazgatói, valamint a Szigethez kötődő fesztiválok zenei programjait irányítják. Tulajdonrészük együttesen a cégben 30 százalékra csökken, de közöttük megmaradnak ugyanazok az arányok, mint eddig.