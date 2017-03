Fontos korszak ért véget a magyar befektetési piacon

87 vállalat részesült összesen 97 befektetésben.

12,1 milliárd forint volt a kockázati-és magántőke befektetések összértéke.

A befektetők leggyakrabban a start-up fázisban lévő cégekbe fektettek -51 befektetés, 9,5 milliárd forint összértékben.

A befektetők 3 legkedveltebb szektora: üzleti és ipari szolgáltatások, IT & elektronika, fogyasztói szolgáltatások.

Az átlagos befektetési összeg 145 millió forint volt.

37 vállalat részesült minimum 100 millió forintban

A legnagyobb öt tranzakció az összes befektetett tőkének közel 24 százalékát biztosította és az 5 legaktívabb alaphoz köthető a befektetések közel 57 százaléka.

Májusban lejárt a Jeremie befektetési időszak-mégis a Jeremie alapok voltak a legaktívabbak; összesen 10,1 milliárd forintot fektettek 61 cégbe; ez a tőkebefektetések 84 százalékát jelenti.

A kockázati- és magántőke-befektetések 2016-os éve:Összesen 12,1 milliárd forint volt a kockázati-és magántőke befektetések értéke 2016-ban. A felek a Waberer's Mid Europa Partners által történt felvásárlásának adatait nem hozták nyilvánosságra, így ez a tranzakció ebben nem szerepel. Bár ez az összeg 62%-os visszaesést mutat a 2015-ös év 31,8 milliárdos befektetéséhez képest, fontos hozzátenni, hogy ennek oka az, hogy 2016.májusában lezárult a Jeremie-alapok befektetési időszaka. Ennek megfelelőenAz előző évekhez hasonlóan, 2016-ban is a kockázati tőkebefektetések domináltak, szemben a magántőke befektetésekkel.. Míg 2015-ben a legnagyobb öt tranzakció az összes befektetett tőke közel 20 százalékát tette ki, addig 2016-ban a 24 százalékát.A tranzakciók egyenlőtlenül oszlottak meg a negyedévek között; az év második negyedéve volt a legerősebb, ekkor 59 kockázati tőkebefektetés zárult, illetve egy magán tőkebefektetésre és 3 kiszállásra is sor került. Összesen 23 alap fektetett be magyar vállalatokba tavaly. Közülük 6 helyezett ki 1 milliárd forintnál többet, amelyek együttesen az összes befektetés értékének közel 66 százalékát adták. A legaktívabb alap tavaly a tranzakciók számát tekintve a befektetések közel 15%-ért "felelős" (teljes tranzakció értéket vizsgálva).Az alapok befektetői összetételét vizsgálva az látszik, hogy. Az átlagos Jeremie befektetési összeg 166 millió forint volt. 1,9 milliárd forintot az állami hátterű alapok fektettek be mindösszesen 21, jellemzően start-up vállalkozásba.2016-ban az összes tőkebefektetés 36 százaléka irányult az üzleti és ipari szolgáltatásokba, 17 százalékot az IT& elektronika-, míg 13 százalékot a fogyasztói szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásokba fektettek be. Tavaly 16 kiszállásra is sor került, melyek közül a legjelentősebb az Enterprise Investors-hoz köthető.