Rég látott csúcsok a magántőkepiacon

a magántőke-alapkezelőkön igencsak megnőtt a befektetői nyomás, hogy rekord összegű tőkéjüket megfelelően kihasználják,

igencsak megnőtt a jó hozamokat kínáló eszközöket folytató verseny a szektoron belül, illetve a vállalati vevőkkel és nagy intézményi befektetőkkel szemben is,

eközben töretlenül nő a tőkebevonás a szektorban, az Apollo Global Management például egyik alapjába 23,5 milliárd dollárt, a CVC Capital Partners pedig 16 milliárd dollárt vont be a befektetőktől.

A magántőke társaság részvételével zajló tranzakciók értéke 143,7 milliárd dollár volt a világon az év első felében, ilyen magas értékre 2007 óta nem volt példa, az előző év első hat hónapjához képest pedig 29%-os növekedést jelent. A szektor ezzel a mintegy 1550 milliárd dolláros globális M&A-aktivitás 9%-át hozta. Financial Times szerint a rekord annak köszönhető, hogyEgyes iparági bennfentesek persze arra figyelmeztetnek, hogy a tranzakciók egy része túlárazott, az alapok túl sokat fizetnek bizonyos vállalatokért.Európában is 29%-kal, 39,7 milliárd dollárra emelkedett a kivásárlások értéke, ez nem olyan rég, 2014 óta nem látott rekordot jelent. Amerikában a 2013-as rekord dőlt meg 43%-os növekedéssel, elérte ugyanis a volumen a 78,3 milliárd dollárt.Az év legnagyobb magántőkéből történtő felvásárlását a német Reimann családhoz tartozó JAB hajtotta végre, amely 7,5 milliárd dollárt fizetett a kenyér- és szendvicsiparban dolgozó Panera Breadért. A nyilvános piacokkal ellentétben a magántőke-befeketések előnye a magas hozamígéret: jelenleg is hihetetlenül vonzó, 15-20%-os hozamot ígérnek - húzta alá a Goldman Sachs egyik illetékes vezetője.