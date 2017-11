Levették a listáról a kamu milliárdost

A Forbes szerint Wilbur Ross több mint 2 milliárd dollárral több vagyont mondott be nekik, mint amekkora vagyonnal ténylegesen rendelkezik, ezért haladéktalanul levették a leggazdagabb amerikaiak listájáról.A turpisság azután derült ki, hogy Trump kabinetjének tagjaként a 79 éves üzletember 700 millió dolláros nettó vagyont vallott be. Egy évvel korábban a Forbes 400-as listáján még 2,9 milliárd dolláros vagyonnal szerepelt Ross.A lap kérdőre vonta a hiányzó milliárdokról Rosst, aki állította: tényleges vagyona közelít a 3,7 milliárd dollárhoz, de mivel ezt nem tudta vagy akarta dokumentumokkal is alátámasztani, a Forbes 13 év után levette a listájáról.Ross egyébként azzal védekezik, hogy a hiányzó 2 milliárd dollárt az elnökválasztás és a kinevezése között egy trösztbe transzferálta, amelyről így az érvényben lévő törvények szerint nem szükséges bevallást készítenie.Ross neve mással kapcsolatban is felmerült a héten, a kiszivárogtatott Paradise-iratok szerint az amerikai kereskedelmi miniszternek közös üzleti érdekeltségei vannak Vlagyimir Putyin orosz elnök közvetlen családtagjaival. Erről bővebben itt írtunk: