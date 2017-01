A 8 leggazdagabb embernek akkora vagyona van, mint a fél világnak

These 8 men are richer than 3.6 billion people combined https://t.co/D2uvpmBRmx pic.twitter.com/BwvqSypkSN — CNN (@CNN) 2017. január 16.

Mint kiderült, annál is nagyobbak a jövedelmi különbségek a szegények és a gazdagok között, mint eddig hitték, az új adatok szerint, amelyek már Indiát és Kínát is tartalmazzák, a világ népességének fele még annál is kisebb vagyonnal bír, mint korábban gondolták.Az Oxfam alapítvány szerint a jövedelmi különbségek már obszcén méreteket öltöttek, úgy vélik, hogy ha ezek az adatok korábban is meglettek volna, akkor azt láttuk volna tavaly, hogy nyolc ember akkora vagyonnal bír, mint a világ 3,6 milliárd embert kitevő szegényebbik fele összesen. A korábbi, az új adatokat még nem tartalmazó becslések szerint még 62 embernek volt akkora vagyona, mint a világ felének, ez csökkent most nyolcra.Az, hogy mennyivel lettek gazdagabbak a gazdagok és mennyivel szegényebbek a szegények, jól mutatja a 2010-es adat, amikor még a 43 leggazdagabb vagyona kellett ahhoz, hogy kitegye a legszegényebb 50% vagyonát.Az Oxfam szerint a jelenleg fennálló adórendszerek is tehetnek a jövedelmi különbségek növekedéséért, ugyanis azok inkább a gazdagoknak kedveznek. Ezt bizonyítja, hogy 2009 óta évente átlagosan 11%-kal nőtt a leggazdagabbak vagyona.