Alig maradt idejük a gazdagoknak tisztára mosni a pénzüket

Az új szabályok alapján június 30-ig van idejük arra a magyaroknak, hogy a külföldön szerzett jövedelmüket legálisan tisztára moshassák. A jövedelmeket 10 százalék személyi jövedelemadó, valamint önellenőrzési pótlék fejében legalizálhatják a magánszemélyek. Ennek az a feltétele, hogy a pénzt haza kell hozni, és magyarországi bankszámlán kell elhelyezni. Az akcióban hét bank, az OTP, az MKB, az Erste, a Raiffeisen, az UniCredit, a Gránit Bank és az FHB vesz részt. A Világgazdaság a bankok közlésére hivatkozva azt írja, hogy egyelőre csekély kereslet mutatkozott az új konstrukció iránt, ehhez képest még az SMSZ-konstrukció iránt is többen érdeklődtek. A pénz legalizálására két lehetőség is van: az utólagos adófizetés mellett a kedvezményes részesedésvásárlás is egy lehetőség, de utóbbi iránt csak pár érdeklődés volt az érintett bankoknál.A már megszűnt Stabilitási Megtakarítási Számlákon (SMSZ) tavaly év végégig 155,6 milliárd forintot mostak tisztára a külföldön tartott pénzekből a magyarok. Az SMSZ-konstrukció lényege az volt, hogy a külföldön tartott jövedelmeket kedvező adózási feltételek mellett igyekeztek hazacsábítani úgy, hogy a befektetett összeget már egy éven belül is viszonylag kedvező, 20%-os adó megfizetése ellenében ki lehetett venni a számláról, az egy éven túl kivett összeg pedig csak 10%-kal adózott. A számlát minimum 5 millió forinttal lehetett megnyitni.