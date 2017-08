Az évszázad kezdete óta nem csinált ilyet Bill Gates

Mára alig 1,3%-nyi Microsoft-részesedése maradt a cég alapítójának és egyben a világ leggazdagabb emberének, Bill Gatesnek. Az üzletember mindig is híres volt nagy összegű adományairól, de a legutóbbi,. A 4,6 milliárd dollárt érő részvénycsomag lekörözi Warren Buffett idei több mint 3 milliárd dollár értékű jótékonykodását és Michael Dell egymilliárd dollárt meghaladó adományát is.Gates magához képest is rendkívül nagylelkű volt,a 61 éves filantróp üzletember.1994 óta Bill és Melinda Gates nagyjából 35 milliárd dollár értékű részvényt és készpénzt adományozott, mostani adakozása ellenére továbbra is Gates a világ leggazdagabb embere 86,1 milliárd dolláros vagyonával.