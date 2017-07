Bill Gates most biztos röhög a markába - Még hogy második...

A Bloomberg Billionaires Index adatai szerint Jeff Bezosnak nem sikerült megelőznie Bill Gateset, és ezzel a világ leggazdagabbjává válni, miután Bezosnak nap végére 89,3 milliárdos, míg Gatesnek 90,7 milliárd dolláros vagyona volt.Az első hely megszerzését most az is nehezíti Bezosnak, hogy tegnap este az Amazon a várakozásoktól elmaradó egy részvényre jutó nyereségről számolt be gyorsjelentésében, az egy évvel ezelőtti negyedévben mérthez képest 77%-kal esett vissza a cég profitja.

Ettől még gyakorlatilag az Amazon-részvényeinek köszönheti Bezos, hogy idáig eljutott, miután a cég részvényeinek árfolyama csak idén 40%-ot emelkedett, ezzel pedig 24,5 milliárd dollárt keresett a cégvezér. Idén év elején még csak a negyedik leggazdagabb ember volt a listán, de azóta Warren Buffettet és Amancio Ortegát is megelőzte.