Ezeknél a bankoknál moshatják legálisan pénzüket a magyar gazdagok

A NAV friss közleménye szerint öt banknál, az OTP-nél, az MKB-nál, az Ersténél, a Raiffeisennél és az FHB-nál lehet olyan számlát nyitni, ahova június 30-ig jogkövetkezmények nélkül hazautalható a külföldi bankszámlán tartott, nem legális pénz.

Az új jogszabály alapján. Ennek az a feltétele, hogy a pénzt haza kell hozni, és magyarországi bankszámlán kell elhelyezni. A kedvezmény a kamatból, értékpapír-kölcsönzésből, csereügyletből, osztalékból, árfolyamnyereségből, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem, illetve vállalkozásból kivont és egyéb jövedelem esetében vehető igénybe.Vannak olyan bankok, ahol már elérhető az új, speciális számlaszolgáltatás, a külföldi pénzek hazahozatalával kapcsolatban az Erste Bank közleményében azzal kalkulál, hogy több tízmilliárd forint is landolhat ezeken a bankszámlákon.Januárban írtunk arról is, hogy megszűnik a Stabilitási Megtakarítási Számla (SMSZ), amelyen tavaly év végégig 155,6 milliárd forintot mostak tisztára a külföldön tartott pénzekből a magyarok. Az SMSZ-konstrukció lényege az volt, hogy a külföldön tartott jövedelmeket kedvező adózási feltételek mellett igyekeztek hazacsábítani úgy, hogy a befektetett összeget már egy éven belül is viszonylag kedvező, 20%-os adó megfizetése ellenében ki lehetett venni a számláról, az egy éven túl kivett összeg pedig csak 10%-kal adózott. A számlát minimum 5 millió forinttal lehetett megnyitni.