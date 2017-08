Itt a lista: ezeknél a bankoknál tartják a legtöbb pénzt a gazdagok

Scorpio Partnership minden évben elkészíti a listát a világ legnagyobb privátbankjairól, a frissen megjelent tanulmány szerint a privátbankok kezelt vagyona átlagosan közel 4%-kal nőtt tavaly globális szinten.További érdekesség, hogy a tíz legnagyobb privátbanki szolgáltató közül hét észak-amerikai fókusszal bír. Bár az amerikai hátterű szolgáltatók kezelik a legnagyobb pénzeket, az ázsiai privátbankok sem állnak rosszul,. A Bank of China pedig most először került fel a 25-ös listára közel 145 milliárd dollárnyi kezelt vagyonával.Az amerikai dominancia és az ázsiai előretörés mellett, az átstrukturálási törekvések, a főbb piacokra való fókusz és a reputációs kihívások miatt sokuknál vagyonvesztéssel zárult 2016.Mindettől függetlenül. Ezt követte a Bank of America közel 2 ezer milliárddal, majd a Morgan Stanley 1950 milliárd dollárral. Az első három helyen ezzel megmaradt a 2015-ös sorrend.A legnagyobb éves vagyonnövekedést a már korábban is említett China Merchants Bank érte el 23,8%-kal, emellett 17% feletti vagyonbővülés volt a Royal Bank of Canadanál, 15,4% pedig a Bank of Chinanál., amely 2015-höz képest több mint 28%-os vagyonvesztést könyvelhetett el 2016 végére, ezzel a német nagybank a korábbi 11. helyről visszacsúszott a 16-dikra.

A kezelt vagyon mellett a tanulmány azt is megvizsgálta, hogy mennyire veszik figyelembe az ügyféligényeket az ügyfélkiszolgálás során a szolgáltatók. Jó hír, hogy ebben is fejlődtek a vizsgált privátbankok, átlagosan 5,72%-os javulást mutat a mutató. Nem meglepő módon szoros összefüggés van az ügyfélelégedettség és a kezelt vagyon között, általánosságban elmondható, hogy azoknál a szolgáltatóknál, ahol jelentősebb vagyonnövekedés volt, az ügyfélelégedettség is magasabb volt.Konkrét nevek hiányában is látszik, hogy a vagyonnövelés-ügyfélegedettség párosában, sokuknál a kezelt vagyon növelése mellett az ügyfélelégedettségen is dolgozni kellene.

Klikk a képre!

Míg globálisan a kezelt vagyon 3,78%-kal nőtt, a friss pénzbeáramlás már negatív volt éves alapon, a kezelt vagyon növekedése tehát valószínűleg a portfóliók felértékelődésének köszönhető.

A költségek bevételekhez képesti aránya 2016-ban tovább csökkent, az egy évvel korábbi 80,5%-ról 77,3%-ra. A tanulmány szerint ez annak köszönhető, hogy a szolgáltatóknál sikeresek voltak a költségcsökkentési intézkedések, a folyamatok optimalizálásával pedig eddig a technológiai újításokkal is lépést tudott tartani a szektor.

Míg a 25 legnagyobb szolgáltató a teljes piaci vagyon 63,2%-át kezeli, az 5 legnagyobb privátbank a piac vagyonának több mint harmadáért, 36,5%-ért felel.

A privátbanki szolgáltatók kezelt vagyona globális szinten meghaladta a 21 ezer milliárd dollárt tavaly, ami a 2015-ös 20,4 ezer milliárdhoz képest 3,4%-os bővülés.

További érdekes számok a tanulmányból: