Itt van Európa 18 országának leggazdagabb embere

Romániától Ciprusig

18. Ion Tiriac, Románia, 1 milliárd dollár (~290 milliárd forint)

A "Brassói Buldózerként" is ismert Ion Tiriac Románia leggazdagabb embere. Vagyonát az 1989-es rendszerváltást követően halmozta fel, több érdekeltsége is volt a banki és biztosítási területeken. Korábban versenyszerűen teniszezett és jéghokizott.

Ion Tiriac, kép forrása: AFP, fotós: Martin Bureau

17. Tatiana Casiraghi, Monaco, 2,3 milliárd dollár (662 milliárd forint)

A Bavaria sörgyártó 2005-ös eladásából szerezte meg vagyonának legnagyobb részét a milliárdos hölgy, nem mellesleg pedig a monacói királyi család tagja is. Tatiana férje, Andrea Casiraghi herceg, aki negyedik a monacói trónöröklési sorban.

Tatiana Casiraghi (csíkos ruhában), kép forrása: AFP, fotós: Eric Gaillard

16. Antti Herlin, Finnország, 3,6 milliárd dollár (1040 milliárd forint)

Talán sokaknak szokatlan módon, mozgólépcső és liftbizniszből gyűjtötte össze mesés vagyonát a finnek leggazdagabb embere, Antti Herlin. Egyébként annak a Harald Herlinnek a dédunokája, aki még az 1920-as években vette meg a KONE mérnöki céget.

Antti Herlin, kép forrása: AFP, fotós: Martti Kainulainen

15. Dominika és Sebastian Kulczyk, Lengyelország, 3,6 milliárd dollár (1040 milliárd forint)

14. Americo Amorim, Portugália, 4,6 milliárd dollár (1325 milliárd forint)

13. Albert Frere, Belgium, 4,6 milliárd dollár (1325 milliárd forint)

A testvérpár a 2015-ben elhunyt apjuk által rájuk hagyott örökséget osztják meg, bár már 2014-től kezdve ők kezelik az apjuk befektetési és eszközportfólióját.Amorim milliárdos vagyonát a parafa feldolgozó Corticeira Amorim nevű cégének köszönheti, amelyet még nagyapja alapított. Emellett Angolában és más európai országokban is vannak üzleti érdekeltségei.Frere még az 1970-es években gazdagodott meg acélipari befektetésekkel, de egyéb szektorokban is vannak érdekeltségei. A befektető egyben báró is, a belga király adta neki ezt a megtisztelő címet.

Albert Frere, kép forrása: AFP, fotós: Laurie Dieffembacq

12. Odd Reitan, Norvégia, 8,5 milliárd dollár (2450 milliárd forint)

11. Ernesto Bertarelli, Svájc, 8,5 milliárd dollár (2450 milliárd forint)

Reitan élelmiszeripari és kiskereskedelmi érdekeltségének, a REMA 1000 szupermarket üzletláncnak köszönheti vagyonát, amely nem mellesleg a legnagyobb élelmiszerlánc az országban. Egy 2012-ben írt könyvében azt feszegeti, milyen lenne, ha a norvég király őt bízná meg az ország vezetésével.A gyógyszeripari cégének, a Seronónak az eladásából gyűjtött össze egy jelentős vagyont Bertarelli, a céget még nagyapja alapította. Vagyonának és befektetéseinek egy jó részét a Waypoint Capital kezeli.

Ernesto Bertarelli, kép forrása: AFP, fotós: Jaime Reina

10. John Fredriksen, Ciprus, 9,9 milliárd dollár (2850 milliárd forint)

Fredriksen lenne Norvégia leggazdagabb embere, ha a születési országában maradt volna, de jelenleg ciprusi állampolgár és egyike a legbefolyásosabb olajbáróknak. Jelentős vagyont halmozott fel az iráni-iraki háború idején való olajkereskedelemből.

John Fredriksen, kép forrása: AFP, fotós: Junge Heiko