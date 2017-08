Leleplezték a gazdagok titkát: ezért van nekik több pénzük

1980-ban az USA-ban a leggazdagabb 5% birtokolta az ország vagyonának felét, ez az arány 2012-re már közel kétharmadra nőtt. Az pedig, hogy ilyen koncentrálttá vált a vagyonfelhalmozás, részben a jövedelmi különbségeknek tudható be. Aki többet keres, többet is tud félre tenni, ez pedig növeli a középosztály és a felsőosztály vagyonfelhalmozása közti ütembeli különbséget.De van egy másik oldala is annak, amikor azt vizsgáljuk, hogy miért lesznek a gazdagok egyre gazdagabbak, mégpedig az, hogy ki miben tartja a pénzét. A, így ha a piac kedvező irányt vesz, jelentős nyereséget tudnak elkönyvelni.Vannak olyan tanulmányok is, amelyek éppen arra világítanak rá, hogy egyáltalán nem biztos, hogy aki gazdag, az jobb befektető is, mivel 2000 és 2007 között például a középosztálybeliek nagyobb kötvényarányú portfóliója többet hozott, mint a gazdagabbak részvénytúlsúlyos portfóliója.Vagyonfelhalmozásban mégis jobban jönnek ki a gazdagabbak, és ez azért lehet, mert. Egy nemrégiben megjelent tanulmány arra is rámutat, hogy a gazdasági válság csak még jobban elmélyítette a vagyonkülönbségeket a tengerentúlon, miután a részvénypiac sokkal hamarabb tért magához, mint az ingatlanpiac.