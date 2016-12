Még gazdagabbak lettek idén a világ leggazdagabb emberei

Warren Buffett befektetési guru kedvenc könyve?

A Bloomberg Billionaire Index adatai szerint az év eleji, Kínával kapcsolatos félelmek, a britek kiválásról szóló döntése júniusban, de még Trump novemberi győzelme sem tudta apasztani a legvagyonosabb emberek pénztárcáját. Sőt, az év elejéhez képest 237 milliárd dollárral több vagyonuk van, az index alapján az összesített vagyon 5,7%-kal 4,4 ezer milliárd dollárra nőtt december 27-tel bezárólag.A legvagyonosabbak között is Warren Buffett zsebelte be a legtöbbet idén, 11,8 milliárd dollárral növelve a vagyonát. Ebben nagy szerepe volt Trump győzelmének, mivel cége, a Berkshire a légitársaságok és a bankok részvényeinek tartásával is sokat keresett a választásokon. Ennek eredményeképpen Buffett vagyona 19%-kal ugrott meg idén, jelenleg 74,1 milliárd dollár birtokosa.Idén a legvagyonosabb emberek között főként az amerikai gazdagok tudták növelni vagyonukat, érdekes, hogy főként azok kerestek a legtöbbet Trump győzelmén, akik nem őt, hanem Hillary Clintont támogatták az elnökválasztási kampányban. Az idén öt legnagyobb vagyonnövekedést felmutató milliárdos közül négy amerikai, közülük Warren Buffett, majd Bill Gates, Harold Hamm és Jeff Bezos kereste a legtöbb pénzt. Rajtuk kívül a francia Bernard Arnault tudott belépni ötödiknek 7 milliárd dollárt meghaladó vagyonbővülésével 2016-ban.A teljes vagyont nézve idén is Bill Gates volt a leggazdagabb, őt követte Amancio Ortega egészen novemberig, amikor Buffett átvette tőle a második helyet. A vagyonos emberek között is főként azok tudták növelni idén a pénztárcájuk méretét, akik energiapiaci és technológiai kitettséggel bírnak.