Megjelent a világ legnagyobb privátbankjainak a listája

A Scorpio Partnership elemzőcég ma közzétett adatai szerint a 2015-ös 11.-ről tavaly a 16. helyre esett vissza a világ legnagyobb privátbankjainak listáján a legnagyobb német pénzintézet. A cég a világ 25 legnagyobb szolgáltatóját gyűjtötte listába.Fájdalmas év volt 2016 a legnagyobb német banknál, hiszen az amerikai igazságügyi minisztérium 14 milliárd dolláros bírsággal "fenyegette" meg, amiből végül 7,2 milliárd dolláros megegyezés lett. Nagy volumenben áramoltak el a hírek hatására is ügyfélpénzek a társaságtól.A világ legnagyobb privátbankja 2060 milliárd dolláros kezelt vagyonával a UBS maradt, a svájci bankóriást három amerikai bank, a Bank of America, a Morgan Stanley és a Wells Fargo követi. Az ötödik helyről a Royal Bank of Canada leszorította a svájci Credit Suisse-t, pedig Tidjane Thiam vezérigazgató különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a bankot befektetési bank helyett inkább privátbankként és vagyonkezelőként pozicionálja. A lista legnagyobb tavalyi nyertesének a China Merchants Bank számít, amely ötöt felfelé lépve a 15. helyen végzett, így a Deutsche Bankot is megelőzte. Most először a Bank of China is felkerült a listára, és a 24. helyet foglalta el.A 25 legnagyobb privátbank összesen 13 300 milliárd dollárnyi vagyont kezel legalább 1 millió dolláros vagyonnal rendelkező ügyfelek számára. Összességében a piac 63,2%-át képviselik. Az üzletág tavaly stagnáló működési eredményt ért el részben az alacsony vagy negatív kamatkörnyezet, részben pedig a passzív befektetések felé történő kereslet-eltolódás hatására.