Megvan, hol kereshetnek új menedéket a svájci bankokban őrzött milliárdok

Gazdagabbak lettek a gazdagok

A tanulmány szerint 2017 végére az ázsiai és csendes óceáni régióban mért vagyon meghaladhatja a nyugat-európait, míg 2019-re az ázsiai, csendes-óceáni és japán magánvagyon állománya az észak-amerikait is meghaladhatja.

A BCG friss elemzése szerint. A vagyongyarapodást elsősorban a gazdasági növekedés és a részvénypiacok jó teljesítménye hajtotta. A tavalyi növekedés a 2015-öset is meghaladta, akkor éves összevetésben 4,4%-kal nőtt a globális vagyon.Az összes vizsgált régióban növekedett a magánvagyon, ezek között. Ehhez képest Nyugat-Európában mindössze 3,2%-os növekedést mértek a magánvagyonban, melyben a Brexitről szóló döntés EU-ra gyakorolt hatása is szerepet játszhatott.

Észak-Amerikában, Japánban és Kelet-Európában a következő években a vagyonnövekedés motorját a meglévő eszközök jelentik majd, míg például az ázsiai és csendes-óceáni térségben új megtakarításokra számít a tanulmány. Latin-Amerikában, a Közel-Keleten, Afrikában és Nyugat-Európában vegyes kép rajzolódik ki, 2021-re a meglévő vagyon mellett az új megtakarítások is hozzásegíthetik az említett régiókat a vagyonnöveléshez.Ha azt nézzük meg, hogy a vagyonos rétegek közül melyek tudtak a legnagyobb vagyonnövekedést felmutatni, akkor a 20-100 millió dollár közötti vagyonnal bíró réteg teljesített a legjobban 2016-ban 8%-os vagyonnövekedéssel. Mindeközben a legalább egymillió dolláros vagyonnal bíró háztartások száma is nagyobb ütemben nőtt tavaly, mint 2015-ben, főként a részvénybefektetések jó teljesítményének köszönhetően. Ezeknek a háztartásoknak a globális vagyontortán belül is egyre jelentősebb szerep jut,

A privátbankok is sok pénzen ülnek

A globális privátvagyon nagy részét részvényekbe fektették tavaly, de az egyes régiók között jelentős eltérések voltak. Észak-Amerikában például részvénytúlsúlyos portfóliókat találni, Nyugat-Európában már kiegyensúlyozottabb, az ázsiai országok pedig inkább készpénztúlsúlyos portfóliók alakultak ki.Tavaly globális szinten, de ennél jóval nagyobb, mintegy 54 ezer milliárd dollárt tesz ki az általuk elérhető vagyon, ha azt nézzük, hogy hány olyan háztartás van, ahol a vagyon meghaladja az egymillió dollárt. Innen nézve. Az elemzés szerint 2021-re a privátbankoknál már 33 ezer milliárd dollárnyi vagyon lehet globális szinten.

24%-os részesedésével, bár ez az arány az előrejelzések szerint csökkenni fog 2021-re. Ezzel szemben H, ennek oka részben az is, hogy az ázsiai és csendes-óceáni térségben várható a legnagyobb ütemű vagyonnövekedés a következő években.Az ázsiai és csendes-óceáni befektetők járultak hozzá tavaly a legnagyobb mértékben az offshore vagyon növeléséhez, miután közel 3 ezer milliárd dollárnyi tőkét helyeztek el offshore központokban. Nyugat-Európa sincs sokkal lemaradva a 2,6 ezer milliárd dollárral, miközben Észak-Amerikában a vagyon alig 1%-a van offshore számlákon.

Mi vár a vagyonkezelőkre?

hangsúlyosabb szabályozói fellépés a nagyobb transzparenciáért és befektetővédelemért,

a passzívan kezelt alapok előretörése és ezzel együtt a magasabb költségszinttel dolgozó aktívan kezelt alapok iránti keresletcsökkenés,

nagyobb verseny a bankok, alapkezelők, fintech cégek és vagyonkezelők között a vagyonosabb ügyfelek megszerzéséért, valamint

a nemzeti kormányok egyre eltökéltebb lépései az offshore vagyonok honosítására.

A globális vagyoni helyzet értékelése mellett a tanulmány kitér arra is, hogy milyen kihívások elé néz a vagyonkezelői szektor. A 2008-as válság óta több olyan folyamat is lezajlott a piacon, ami miatt jelentősen csökkent a vagyonkezelők profitmarzsa:

A tanulmány által megszólaltatott vagyonkezelők 55%-a válaszolta, hogy a digitalizáció jegyében mesterséges intelligencia bevetésére is készen állnak az ügyfélkiszolgálás erősítése érdekében, 39%-uk pedig a közeljövőben robottechnológiát is bevezetne. Emellett a válaszadók 64%-a tervezi, hogy korszerűsítené az ügyféladatok tárolását és menedzselését, a további fontosabb fejlesztési irányokat az alábbi ábra mutatja be: