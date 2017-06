Nem lesz hova bújniuk az adókkal trükköző gazdagoknak

A friss elemzés szerint a vagyonkezelők 13 milliárd dolláros éves bevételtől eshetnek el, ha az adóelkerülési szabályok szigorítása és az offshore számlák nagyobb ellenőrzése miatt az ügyfelek kivonják pénzüket a szolgáltatóktól. A tanulmányban előrejelzett 1100 milliárd dolláros tőkekivonás nagyjából a 10%-át teszi ki a jelenleg offshore számlákon lévő vagyonnak a világon.A bankok közül sokan a vagyonkezelésre összpontosították erőforrásaikat a pénzügyi válságot követően, holott a tanulmány szerint a vagyonkezelői üzletágak értékeltsége átlagban csak 7%-ot nőtt tavaly, míg a bankszektoré 16%-ot. Ezzel 2012 óta ez az első olyan eset, hogy a vagyonkezelői üzletág növekedése nem haladta meg a teljes bankszektorét.A vagyonkezelői üzletágaknak a vagyonkivonás miatti bevételkiesés egy újabb csapást jelent, ugyanis az utóbbi években megnövő megfelelési (compliance) követelmények a bevételek 78%-át is elviszik, ez a válság előtt még csak 69%-ot tett ki.Vannak olyan bankok, amelyek az adóelkerülési szabályok szigorodása miatt már most is szenvednek az ügyfelek tőkekivonásától, a Credit Suisse-től például 40 milliárd dollárnyi vagyon áramlott ki a szigorítások belengetése óta.