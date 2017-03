Összegyűjtöttük a világ 10 legöregebb milliárdosát

10-6.

10. David Murdock, életkor: 93., vagyon: 2,7 milliárd dollár

Egy utazó ügynök fiaként nevelkedett, később még a második világháborút is megjárta, ezt követően pedig az ingatlanpiacon próbált szerencsét. A Castle & Cooke cégén keresztül több lakóingatlant és kereskedelmi ingatlant is birtokol Arizonában. Kaliforniában, Floridában, Észak-Karolinában és Hawaiin. Murdock korábban azt nyilatkozta, hogy 125 éves koráig fog élni, jelentős összegekkel támogatja is a hosszú élet titkára fókuszáló kutatásokat.

A cég történetének idővonala. Forrás: dole.com

9. Tang Hsiang-chien, életkor: 93., vagyon: 1,5 milliárd dollár

A Shanghaiban született üzletember textilgyártásból, majd nyomtatott áramköri lapokat gyártó Meadville cégéből szerezte vagyonát. A Meadville-t 1985-ben indította el.

Kép forrása: Shutterstock

8. Lilianne Bettencourt és családja, életkor: 94., vagyon: 39,5 milliárd dollár

Bettencourt 94 évesen egy másik listába is bekerült, mégpedig nem is akárhova, ő ugyanis a világ leggazdagabb nője közel 40 milliárd dollárnyi vagyonával. Vagyonát a L'Oréal szépségipari cégnek köszönheti, amelyben 33%-os részesedéssel bír. Apja, Eugene Schueller alapította a céget 1907-ben.

A L'Oréal egyik korai reklámja, forrás: loreal.com

7. Stanley Perron, életkor: 94., vagyon: 1,9 milliárd dollár

Perron egyike Ausztrália legnagyobb földterülettel bíró embereinek, befektetési portfóliójában bevásárlóközpontokat, kereskedelmi épületeket, regionális repülőtereket és autószalonokat is találunk. Fiatalkorában többféle munkát is elvállalt, volt téglagyári munkás is, mielőtt belekezdett saját vállalkozásába.

Kép forrása: perkins.org.au

6. George Joseph, életkor: 95., vagyon: 1,6 milliárd dollár

A 60-as évek elején még házaló biztosítási ügynökként dolgozott, de időközben rájött, hogy a gépjármű-biztosítási termékeket áruló biztosítók nem mérik fel megfelelően az ügyfeleket. Ezért 2 millió dolláros tőkével megalapította a Mercury Generalt, amely az átlagosnál biztonságosabban vezető ügyfelek számára alacsony díjú biztosítást kínál. Bár már betöltötte 95. életévét, az amerikai üzletember máig gyakran bejár a céghez, ahol ő tölti be az elnöki pozíciót.

Kép forrása: AFP/Hector Retamal