Terjed az új őrület: Bitcoinban tarthatják pénzüket a gazdagok

A Falcon privátbank a Bitcoin Suisse kriptodeviza brókerrel együttműködve kínálja gazdag ügyfeleinek az új lehetőséget, amellyel mostantól Bitcoinnal is kereskedhetnek, illetve kriptopénzt is tarthatnak a számlájukon.Nem a Falcon az egyetlen, amely igyekszik hasznot húzni a Bitcoin-őrületből, májusban a Fidelity jelentette be, hogy ügyfelei a honlapján is nyomon követhetik a Coinbasen tartott bitcoinjaikat és más digitális valutájukat is.Múlt hónapban a Bitcoin árfolyama majdnem elérte a 3 ezer dollárt, de azóta már 20%-ot visszaesett a 2400 körüli szintre. Ettől függetlenül egy év leforgása alatt sikerült a virtuális pénznek megháromszoroznia az értékét.