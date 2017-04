Több országban is lecsaptak a svájci bank gazdag ügyfeleire

Az összehangolt razziák a holland, a brit, a német, a francia és az ausztrál fiókokat érinti a banknál, mindeddig már két letartóztatás is történt. A holland hatóságok több olyan banki ügyfelet is vizsgálnak, akik a gyanú szerint anélkül tartanak számlát egy svájci banknál, hogy arról a hatóságoknak szóltak volna. A hollandok mellett a brit és a német hatóságok is adóelkerülés és pénzmosás vádjával vizsgálódnak.Bár a hatóságok egyik esetben sem nevezték meg az érintett bankot, de a Credit Suisse korábban arról számolt be, hogy az amszterdami, a londoni és a párizsi irodáját is felkeresték a helyi hatóságok egyes ügyfelek adóügyei miatt.A banknál nem ez az első eset, hogy ilyen ügyekben vizsgálódnak, 2011 óta már több mint 2 milliárd svájci franknyi bírságot fizetett ki az amerikai, német és olasz hatóságoknak az ügyfelek adócsalási ügyei miatt.