Trónfosztás: már nem Bill Gates a világ leggazdagabb embere

Jelen állás szerint a 90 milliárd dollárt is meghaladja Bezos vagyona, ezzel pedig levette a leggazdagabb embernek járó képzeletbeli koronát Bill Gates fejéről. Tegnap este az amerikai piac zárásakor Bezosnak 89, Gatesnek kicsivel több mint 90 milliárd dollárja volt, de azóta az Amazon részvények árfolyama 15 dollárt erősödött, míg a Microsoft részvényeinek teljesítménye kissé visszaesett. Ha marad ez a felállás, akkor Bezos Amazon-részvényei 800 millió dollárral értékelődhetnek fel, ezzel pedig megelőzi Gateset (feltételezve persze, hogy a nem részvényjellegű befektetéseiknél nem történik változás) - írja a CNBC . Ez már önmagában is nagy szó, hiszen a Forbes számításai szerint az elmúlt 23 évben 18-szor Bill Gates birtokolta a világ leggazdagabb embere címet.A sorrend természetesen naponta változik főként a részvénypiaci mozgások miatt, könnyen elképzelhető, hogy holnap megint Gates ül majd a trónon. Kérdés az is, hogy ma piaczárás után milyen számokról jelent az Amazon, ha a piac pozitívan értékeli az adatokat, Bezos megszilárdíthatja helyét az első helyen.

Bezos cége, az Amazon mostanra egy 500 milliárd dolláros céggé nőtte ki magát, és megállíthatatlanul terjeszkedik. A közelmúltban jelentette be a társaság, hogy megveszi az amerikai kiskereskedelmi láncot, a Whole Foods Marketet. Az 1994-ben alapított cég annak idején online könyvesboltként kezdte működését, mostanra a világ egyik legnagyobb internetes kereskedelmi vállalatává nőtte ki magát, médiacég és cloud szolgáltató is egyben. Gyakorlatilag nincs olyan termék, amit ne lehetne megvenni az Amazonon, és arra készülnek mostanában, hogy Európában autókat is fognak értékesíteni. Erről bővebben itt írtunk: