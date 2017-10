10 elképesztő szuperfegyver, amivel rettegésben tartja Amerikát Észak-Korea szövetségese

10-8

10. Műholdgyilkos fegyverek, űrlézer

Kép: Shutterstock

9. ZBD2000 kétéltű harcjármű

8. J-20 lopakodó vadászrepülő

2007-ben Kína lelőtte az egyik időjárás-szatellitjét, amivel az egész világnak bizonyította a kommunista ország, hogy képesek egy műhold megsemmisítésére. Az akciót egy SC-19-es rakétával hajtották végre, amit a Hszicsang űrközpontból lőttek fel.Ezen felül Kína dolgozik egy lézeres megoldáson is, ami a műholdak megsemmisítésén kívül ballisztikus rakétákat is le tud majd lőni. Állítólag a működő prototípus 2023-ra készül el, ezzel Kína gyakorlatilag képes lesz bármely nagyhatalom teljes katonai kommunikációját megbénítani, miközben az atomfegyverekkel való megtorlást lehetetlenné teszi.2005-ben rendszeresítették a Norinco ZBD2000-es kétéltű harcjárművet, amit kifejezetten a kínai tengerészgyalogosoknak raktak össze. A típus alapvetően egy úszóképes gyalogsági harcjármű, amely képes 8-10 katonát szállítani, de többféle variánsa létezik, egyebek mellett műszaki, parancsnoki és könnyű harckocsi változata is van.A kínai harcjármű sokkal gyorsabb, könnyebben irányítható, nagyobb hatótávolságú és jobban felfegyverzett, mint amerikai "riválisa," az AAV-P7/A1. A vízsugár meghajtású ZBD2000-es 45 kilométer/órás sebességre is képes a vízen, a földön pedig 65 km/órát képes teljesíteni 550 lóerős dízelmotorja segítségével. A gyalogsági harcjármű alapvetően egy 30 milliméteres ZPT-99-es gépágyúval, egy 12,7 milliméteres légvédelmi géppuskával, egy 7,62 milliméteres toronygéppuskával és irányított páncéltörő rakétákkal van felszerelve, de létezik olyan változata is, amelyre a NATO 105 milliméteres, L7-es harckocsi ágyújának kínai másolatát szerelték.Becslések szerint körülbelül 200 darab ZBD2000-ese lehet a kínai tengerészgyalogságnak, ami jelentős előnyt jelenthet egy esetleges Dél-kínai-tengeren történő konfliktus esetén.

Fotó: Alert5 / Wikimedia Commons

A Csengdu J-20-ast idén rendszeresítették a kínai légierőben, egészen tavalyig még csak azt sem lehetett tudni, hogy a repülő egyáltalán létezik, pedig a '90-es évek óta dolgoznak a kínaiak a projekten.Az ötödik generációs lopakodó vadászt a legtöbb elemző "hatalmas áttörésnek" és "valódi fenyegetésnek" nevezte az amerikai légierővel szemben, hiszen nagyobb hatótávolságú és hatékonyabb, mint a legtöbb jelenleg használt amerikai repülőgép, egyedül a legújabb amerikai harci repülő, az F-35-ös színvonalát nem éri még el.A J-20-ast elsősorban persze nem más vadászgépek, hanem olyan kulcsfontosságú célpontok, mint AWACS-gépek, radarok, üzemanyag szállító gépek ellen tervezték, ezeknek a megsemmisítésével ugyanis jelentősen le tudja bénítani Kína az ellene felsorakozó ellenséges légi hadtestek hatótávolságát és koordinációját.