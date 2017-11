10 félelmetes szuperfegyver, amivel rettegésben tartja Putyin a világot

10.-8.

10. A Ratnyik-program

Egy orosz katona(vagy katonai egyenruhába öltözött airsoftos / katonaszínész). Felszerelése többnyire még nem tartalmazza a Ratnyik-program vívmányait. Fotó: Shutterstock.

9. AK-12

8. Armata

A Ratnyik (harcos) programot Oroszország állítólag 2011-ben (van, aki szerint valójában inkább 2002-ben) indította, célja a gyalogos csapatok felszerelésének modernizálására. Közel hatvan felszerelési elem lecserélését, illetve újak bevezetését tervezik. A kézifegyverek mellett (melyekről később írunk), lecserélik a katonák testpáncélját (ami a terv szerint a katonák testének 90%-át elfedi majd), taktikai mellényét, és sisakját (melyet alkalmassá tesznek hőmonitor és éjjellátó rögzítésére) is.Számos kommunikációjavító eszközt is kap a gyalogság: a "Sztrelec"-rendszerrel a katonák még videóval is tudnak kommunikálni, a rajparancsnok pedig egy tablet-szerű rendszeren minden katonájának helyzetét látja a térképen, adhat ki parancsokat és fotókat, videókat is küldhet rajta.Eleinte az elitebb egységek, majd a tengerészgyalogság kapja meg az új felszerelést, az oroszok terv szerint 2020-ra a teljes gyalogságot ellátják a "Ratnyik-felszereléssel."Az AK-12-es projektet az AK-74-es gépkarabély (és származékainak) felváltására tervezték. Kezdetben a Kalasnyikov-konszern egy nagyon radikális megoldásának, az AK-200-as projektnek szánták ezt a szerepet, de végül, úgy tűnik, az AK-400-ast rendszeresítik majd, ami külső elemeit tekintve inkább hasonlít a most hadrendben lévő AK-74M-ekre, mint az AK-200-as.Az új AK-12-es állítólag pontosabb, megbízhatóbb, olcsóbb és az orosz hadsereg igényeinek jobban megfelel, mint az eredeti projekt. Emellett az AK-15-össel felváltják az AK-103-ast és a típusnak egy támogató géppuska változata, az RPK-16 is készül majd.

A T-14-es általános harckocsi. Fotó: Shutterstock

Az "Armata" univerzális harci platformot 2009 óta fejlesztik az oroszok, 2015-ben láthattuk először a moszkvai győzelmi napi parádén. Az elképzelés lényege, hogy egy egységes alvázrendszerre többféle harckocsi típust lehessen felépíteni, jelenleg általános harckocsi, gyalogsági harcjármű, harckocsi-támogató és tüzérségi változatai ismertek. Az Armata-platformra épített harcjárművekkel többek közt a régebbi BMP-típusokat és a T-72-es, T-80-as, T-90-es általános harckocsikat, valamint a 2S19-es önjáró löveget akarják lecserélni.Az platform általános harckocsi változata, a T-14-es sok mindenben szakít a korábbi, szovjet harckocsi építési elvekkel; már nem a könnyen előállítható, olcsó harckocsik tömegére apelláltak a konstruktőrök. Számos olyan megoldást tartalmaz a dizájn, ami semmilyen más típusnál nem látható a világon: a tornyot a páncéltestből irányítja a lövész, így a lőszertől elszeparálva dolgozik. A tank aktív védelmi rendszere radarok segítségével állítólag képes az ellenséges lövedékek elhárítására, míg az irányított rakéták kilövésére is alkalmas 125 milliméteres löveg állítólag képes arra is, hogy 8 kilométerről átüsse az ellenséges harckocsik páncélját.Az Armata-platform, bár áttörést jelent az orosz harckocsigyártásban, jelenleg még számos technikai hibával küzd, melynek orvoslása eddig többnyire meggátolta, hogy a típus széles körben hadrendbe álljon Oroszországban.