10 napos ultimátumot adtak az arab országok Katarnak

Katarban egyelőre nem reagáltak az arab országok követeléseire, de kormányilletékesek felhívták a figyelmet arra, hogy a lista olyan dolgokat tartalmaz, amelyek Doha már korábban határozottan elutasított,

Az arab országok 13 követelésből álló listát állítottak össze, amelyet az Öböl menti válságban közvetítő Kuvait továbbított Katarnak. Az említetteken kívül azt is követelik Dohától, hogy szakítsa meg minden kapcsolatát a Muzulmán Testvériség nevű iszlamista pánarab mozgalommal, a Hezbollah libanoni síita szélsőséges csoporttal, az al-Kaida és Iszlám Állam nevű terrorszervezettel, valamint a korábban az al-Kaida szíriai szárnyaként létrejött Dzsabhat Fatah as-Sám (egykori an-Núszra Front) csoporttal.Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Katar és Bahrein azt is követeli Katartól, hogy ha rendezni akarja a válságot, adja át a területén rejtőzködő körözött terroristákat, szolgáltasson részletes információkat az általa támogatott, elsősorban szaúdi ellenzékiekről., amelyek között szerepel az is, hogy - meg nem határozott - összeget kell kifizetnie nekik kártérítést gyanánt.Szaúd-Arábia, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, valamint Bahrein, Líbia, Jemen, Mauritánia, Mauritius és a Maldív-szigetek a múlt hét elején jelentette be, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait, továbbá szárazföldi, légi és tengeri összeköttetését Katarral, pénzügyi szankciókat vezet be ellene, mert szerinte a dohai vezetők terroristákat támogatnak, együttműködnek Iránnal, és beleavatkoznak a belügyeikbe.beleértve az al-Dzsazíra televízió bezárását, amely az arab országok szerint szélsőséges eszméket terjeszt. Doha korábban a szóban forgó országok tudomására hozta, hogy nem tárgyal velük, amíg fel nem oldják a blokádot.