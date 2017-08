11 országgal ülnek le tárgyalni a britek - valószínűleg fölöslegesen

az Egyesült Államok,

Ausztrália,

Kína,

az Perzsa-Öböl Menti Együttműködési Tanács,

Izrael,

India,

Mexikó,

Új-Zéland,



Norvégia,

Törökország,

Dél-Korea.

A britek létrehoztak egy új kereskedelmi testületet, Liam Fox vezetésével. Ennek a célja, hogy 11 gazdasággal elmélyítsék az Egyesült Királyság kereskedelmi kapcsolatait.A listán szerepel:Ezzel mindössze annyi probléma van, hogy 2019 március 29-ig (vagyis amíg az EU-s kilépés le nem zárult), nem köthet semmilyen megállapodást egy országgal sem Nagy-Britannia, mivel az egységes gazdaság szabályai szerint az unió szabályozói, gazdasági és törvényhozói testületeinek is jóvá kell hagynia a megállapodásokat, amíg Nagy-Britannia hivatalosan az EU tagja. Viszont tárgyalhatnak a Brexit után jövőről; például köthetnek olyan megállapodásokat, amelyek automatikusan életbe lépnek a Brexit után.Könnyen lehet azonban, hogy Fox csapata fölöslegesen ül le a tárgyalóasztalhoz- állítja Kallum Pickering, a Berenberg brit piacokkal foglalkozó szenior elemzője. Az Egyesült Királyság elismerte, hogy szüksége van egy "átállási időszakra", amelyben az ország vállalatai a Brexit után világra készülnek fel és a függetlenedő országnak az EU-val való kapcsolatát is rendeznie kell. Ez a folyamat egészen 2022-ig eltarthat.Az új kereskedelmi partnerek pedig valószínűleg azt fogják követelni, hogy először Nagy-Britannia rendezze a viszonyát az EU-val, mielőtt aláírnak egy bilaterális megállapodást.Hasonló véleményen van Rem Korteweg is, a Netherlands Institute of International Relations EU-s piaccal foglalkozó vezetője, aki erre egy példát is hozott: ha például az indiaiak nem tudják, milyen szabályok vonatkoznak majd a Nagy Britanniában gyártott termékek értékesítésére az EU-n belül, valószínűleg nem fognak aláírni semmilyen megállapodást.Ő személy szerint arra számít, hogy 2022-ig semmilyen számottevő megállapodás nem fog létrejönni a britek és bármely más ország közt. Úgy fogalmazott, hogy bár az országok addig is "flörtölnek egymással", "házasságot ez nem jelent majd."