2,2 milliárd eurót már kaptak a törökök, hogy visszatartsák a menekülteket

Erdogan elmondta, hogy a négyszemközti találkozón érintették a szíriai és az iraki helyzetet, a menekültválság kérdéseit, Törökország uniós csatlakozásának ügyét, valamint a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat.Merkel arról számolt be, hogy a tavaly márciusi menekültügyi megállapodás keretében ígért 6 milliárd euróból. Ennek fényében különösen pikáns Ilnur Cevik, a török elnök egyik tanácsadója néhány órával a találkozó előtt egy interjúban azt mondta, hogyA német kancellár a török elnöki rendszer bevezetéséről szóló, várhatóan áprilisi népszavazásra vonatkozóan jelezte: fontos, hogy Törökország továbbra is megőrizze demokratikus elveit, különös tekintettel a szólás- és sajtószabadságra. Örömét fejezte ki amiatt, hogy a referendumot az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) is figyelemmel kíséri. Erdogan hangsúlyozta, hogy a végső döntést a nép hozza az ügyben.