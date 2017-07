26 milliárdból turbózzák fel Komárom-Esztergom megyét

A képviselő - aki az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára is - elmondta: ebből az összegből több mint 16 milliárd forintot már oda tudtak ítélni a pályázó önkormányzatoknak.Most már a legkisebb önkormányzatok is indulhatnak a pályázatokon, ráadásul maguk a települések állíthatták össze, milyen pályázatokra van igényük - emelte ki. Így írtak ki a program keretében közintézmények - védőnői szolgálatok, orvosi rendelők, iskolák, polgármesteri hivatalok - felújítására, energetikai fejlesztésére, vagy éppen piac kialakítására szóló pályázatot.Az látszik, hogy sikerül egyenletesen elosztanunk a forrásokat, ugyanis egy lakosra több mint százezer forint jut, a kisebb települések is sikerrel indulhatnak a pályázatokon - hangsúlyozta.A további fejlesztési irányokra említette példaként a politikus a bajnai Sándor-Metternich kastély másfél milliárd forintos belső felújítását, iparterületi fejlesztéseket, valamint természetvédelmi és turisztikai attrakciók létrehozását.