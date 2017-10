5 százalékos növekedést látnak Londonból a régiónkban

A Capital Economics által kidolgozott, GDP-súlyozással számolt összesített térségi gazdasági hangulatindex (ESI) átlaga a múlt hónapban mért 108,1 után októberben kisebb csökkenéssel 107,8 volt.A ház Magyarországra, Csehországra, Szlovákiára, Lengyelországra, Horvátországra, Romániára, Bulgáriára és a balti köztársaságokra számítja ki hangulati jelzőszámát. A Capital Economics az általa használt térségi ESI-index alapján azt valószínűsíti, hogy a vizsgált közép- és kelet-európai EU-térség hazai össztermékének (GDP) éves növekedési üteme a hangulatjelző kisebb visszaesése ellenére még mindig 4,5-5 százalék között lehetett a negyedik negyedév elején. A ház londoni elemzői azonban megerősítették azt a véleményüket, hogy a feltörekvő európai EU-régió növekedési lendülete 2018-ban már alábbhagy, ahogy a jelenlegi gazdasági ciklus kifut.A cég várakozása szerint a térség építőipari szektorának teljesítménye az idei fellendülés után jövőre mérséklődik, emellett valószínűleg az országcsoport költségvetési és monetáris politikája sem lesz annyira növekedésösztönző, mint eddig.A Capital Economics már néhány nappal ezelőtt is annak a véleményének adott hangot, hogy a feltörekvő európai térség gazdaságainak növekedése valószínűleg a harmadik negyedévben tetőzött. A ház által használt előrejelzési modell - GDP Tracker - 2017 egészére 4 százalékos, jövőre 2,8 százalékos, 2019-re 2 százalékos növekedést valószínűsít a magyar gazdaságban.A Capital Economics közgazdászai elismerték, hogy a következő két évre adott magyarországi növekedési prognózisuk a londoni konszenzusos előrejelzési sáv alsó szélén van. Hangsúlyozták azonban, hogy megítélésük szerint még ezek az ütemek is meghaladnák a magyar gazdaság növekedési potenciálját, és ez erősödő inflációs nyomást eredményez majd, amely várakozásuk szerint 2018 elején a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 3 százalékos központi célszintje fölé emeli az inflációt.A cég jövőre 3,8 százalékos, 2019 egészében 3 százalékos éves átlagos inflációt jósol Magyarországon. A Capital Economics ennek alapján azt várja, hogy az MNB alapkamata a mostani 0,90 százalékról 2018 végéig 1,50 százalékra, 2019 végéig 3,00 százalékra emelkedik.Más nagy londoni házak is jósolják új előrejelzéseikben a MNB monetáris politikájának szigorodását, bár e prognózisok kevésbé agresszív kamatemelési hullámot valószínűsítenek. A Fitch Group pénzügyi szolgáltatási és hitelminősítői vállalatcsoporthoz tartozó BMI Research pénzügyi-gazdasági elemzőház jelenleg érvényes előrejelzése szerint az MNB 2018 vége felé elkezdi leépíteni egyes nem konvencionális enyhítési intézkedéseit, 2019-ben pedig kamatemelésbe kezd, és annak az évnek a végére 2,00 százalékra emeli alapkamatát.