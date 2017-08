62 megye katasztrófa sújtotta területté vált Texasban

Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb városának számítóés bár a vihar délután mintegy 150 kilométernyire északra vonult, körívet leírva lassan visszatért a város fölé.Greg Abbott kormányzó bejelentette, hogyés vasárnap estére már az állam 62 megyéjét nyilvánították katasztrófa sújtotta területnek. Houstonban 60 csónak és 20 helikopter segíti a mentést, az államban háromszázezer embernél nincs áramszolgáltatás. A szövetségi Katasztrófaelhárító Hivatal (FEMA) Fort Worthban rendezte be központi elosztó segélytáborát, ahonnan mintegy félmillió palack ásványvizet, háromszázezer adag előre elkészített élelmiszercsomagot, továbbá generátorokat szállítanak majd a katasztrófa sújtotta vidékekre.Az esőzés mellett - annak következtében is - megállíthatatlanul és gyorsan áradnak a folyók Texas déli és keleti vidékein. Vasárnap este ki kellett üríteni az egyik nagy houstoni kórházat, s az Amerikai Vöröskereszt egyik menedékhelyét szintén fel kellett számolni az emelkedő vízszint miatt.Lezárták a Mexikói-öbölben lévő olajfúró-tornyokat és az olajfinomítókat is, s eddig 250 utat és országutat kellett lezárni. A houstoni George Bush nemzetközi repülőtéren - az előrejelzésekkel ellentétben - hétfőn mégsem indul meg a forgalom, vasárnap esti jelentés szerintA Fehér Ház szóvivőnője bejelentette: Donald Trump elnök kedden utazik a térségbe.