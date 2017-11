A Bizottság szerint jövőre nem teljesül a magyar hiánycél

Csütörtökön jelent meg az Európai Bizottság idei őszi prognózisa, ami idén a harmadik ilyen előrejelzés (a szokásoknak megfelelően) Brüsszelből és azért is érdekes, mert először tartalmaz prognózisokat a 2019-es évre.A Magyarországgal foglalkozó előrejelzés részletes táblázatából több érdekes megállapítást ki lehet olvasni.

Várakozásaik szerint a magyar gazdaság gyors növekedése fennmaradhat 2018-ban és 2019-ben is.

Lazító költségvetési politika

Ami látványosabb, hogy a prognózis szerint jövőre 2,6% lehet a költségvetés hiánya, ami magasabb a tavasszal várt 2,4%-os várakozásnál és a kormány jövőre tervezett 2,4%-os céljánál.

Ezzel szemben viszont negatív kockázat az egészségügyi ellátók szűkös költségvetése, ami év közben kiigazításra kényszerülhet.

Fekete pont

A Bizottság szakértői a Magyarországgal foglalkozó anyagban megállapítják: az idei növekedést a fogyasztás és a beruházások bővülése húzta.Ez a számok szintjén azt jelenti, hogy az idei évre várt 3,7%-os GDP-növekedés után jövőre 3,6%-kal, 2019-ben pedig 3,1%-kal növekedhet a magyar gazdaság. A 2017-es és 2018-as növekedési prognózis 0,1 százalékponttal jobb, mint amit a Bizottság májusban várt. A Bizottság szerint a 2018-as növekedést támogatni fogja a laza fiskális politika, azonban a kapacitás korlátok felerősödésével lassulni fog a növekedési ütem.A beruházások közben két számjegyű növekedést mutathatnak az EU-források lehívásával összhangban. Az egyre erősebb belső kereslet következtében az import növekedése is gyorsulni fog. A nettó export várhatóan a negatív tartományban marad annak ellenére, hogy a kereskedelmi teljesítményen javulás várható az autóiparban várható kapacitásbővítéseknek köszönhetően.A Bizottság közgazdászai úgy számolnak, hogy a jelenleg is történelmi magasságban lévő foglalkoztatottság tovább növekedik, és közben a munkanélküliségi ráta történelmi mélypontra, 4,2%-ra csökkenhet. A magyar munkaerőpiac egyre feszesebbé válik, a munkaerőhiány erőteljes bérnövekedést generál és egyúttal korlátozza a foglalkoztatás további bővülését 2018-ban és 2019-ben - írják.A belső árnyomás erősödésével párhuzamosan az infláció emelkedését várják, azonban az előrejelzés időhorizontján 3% körül marad.Idén 2,1%-ra emelkedhet a költségvetés GDP-arányos hiánya a tavalyi 1,9%-ról, de még így is könnyen teljesíthető az EB szerint az idei 2,4%-os hiánycél. Az idén megvalósuló adócsökkentések hatását kompenzálják az átmeneti adóbevételek és a látványos bérnövekedés következtében bővülő adóbevételek, miközben a kamatkiadások és a szociális kiadások tovább csökkennek.A kiadási oldalon az EU-projektekkel összefüggő kiadások emelkedni fognak, azonban ezt leszámítva továbbra is mérsékelt a kiadásnövekedés.A Bizottság szakértői úgy vélik, hogy a költségvetési pályára vonatkozó legnagyobb kockázatot a tervezett beruházási projektek jelentik. A beruházások tényleges megvalósulásának késése mérsékeltebb hiányt eredményezhet 2017-ben és 2018-ban.A strukturális költségvetési hiány a 2016-os 2%-ról jövőre 3,6%-ra romolhat. Ezzel szemben azonban a Bizottság szerint továbbra is csökkenő pályán marad az adósságráta, azonban a tavasszal előrejelzett magasabb államadósságot vetítenek előre 2018-ra.2019-re pedig 70% alá csökkenhet a GDP-arányos magyar adósságráta, konkrétan 69,4%-ra.