A Fitch is belerúgott a földön fekvő Venezuelába

Leminősítések sorozata

Venezuela az ország történek legsúlyosabb politikai, gazdasági és társadalmi válságát éli át. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező, de szinte semmi mást nem exportáló ország gazdasága az olaj árának esése és számos hibás gazdasági döntés miatt megroggyant.

Megállapodtak az oroszokkal

Kedden a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő rontotta "részleges csőd" kategóriába Venezuela hosszú távú devizaadósságát, miután Venezuela nem tudott időben rendezni egyik kötvénye után 200 millió dollár hozamtartozást.Venezuela eddig is a világ egyik legkockázatosabb adósa volt, ennek megfelelően "C" besorolással, amit RD (Restricted Default), azaz "részleges csőd" minősítésre rontott kedden az S&P, majd szerdán a Fitch.Szerdán jelentették be, hogy a Moszkvában tárgyaló két venezuelai kormánytag, a pénzügyminiszter és a mezőgazdasági miniszter megállapodott az Oroszországgal szembeni 3,15 milliárd dolláros venezuelai adósság átütemezéséről.Az orosz pénzügyminisztérium honlapjára felkerült információ szerint "Venezuelának a tartozást 10 év alatt kell visszafizetnie, a törlesztés összege az első hat évben minimális lesz"., ami csaknem két évtizede a legalacsonyabb.