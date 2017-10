A franciák legdurvább rémálma vált valóra

A növekvő globális kereslet miatt az utóbbi időszakban meredeken emelkedett a vaj világpiaci ára, a francia üzletláncok azonban nem hajlandók több pénzt fizetni a termelőknek. Így azok eladják inkább termékeiket másnak, cserébe a francia boltokban hiány alakult ki. Ebből is látszik, hogy a probléma egyelőre csak a francia piacon áll fenn, hiába lehetne az ország önellátó tejtermékből, az üzletláncok makacssága miatt a termelők inkább külföldön adják el termékeiket.A vaj világpiaci ára majdnem a háromszorosára emelkedett, a tavalyi 2500 euró után most 7000 euróba kerül tonnánként - idézi a Bloomberg a párizsi székhelyű Agritel adatait. Európában 6500 euróig emelkedett a piaci ár, ami a legmagasabb azóta, hogy az Európai Bizottság 2000-ben elkezdett adatokat gyűjteni.A francia kiskereskedelmi szövetség korábban csak átmeneti készlethiányról beszélt a vajpiac kapcsán, a múlt héten azonban már a francia parlamentben is szóba került a kérdés, a mezőgazdasági miniszter azt mondta egy képviselői kérdésre, hogy reméli, hogy minél előbb megegyezés születik a felek között.A Nielsen közvélemény-kutató cég adatai szerint október közepén a francia üzletekben 30%-kal magasabb volt a kereslet, mint amennyi a készlet, de volt olyan bolt is, ahol csak a kereslet felét tudták kielégíteni. Az üzletközpontok szerint az átmeneti hiány annak is köszönhető, hogy a fogyasztók tömegesen kezdték felvásárolni a vajat nagy tételben.