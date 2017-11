A hitelminősítő nem kímélte Venezuelát: itt a részleges csőd

A Fitch Ratings és a Moody's Investors Service szintén hétfőn este részleges csődbe rontotta a Petroleos de Venezuela (PdVSA) nevű állami olajvállalat helyi és a külföldi devizában denominált adósságát. A PdVSA több fizetési esedékességet mulasztott el, és a türelmi idő is lejárt, a befektetőkkel pedig mindezidáig nem sikerült egyezségre jutnia az adósság törlesztéséről.A leminősítésekkel azonban még nincs vége a történetnek, a neheze még csak most jön. A kérdés, hogy Venezuela megegyezik-e majd a hitelezőkkel, ha igen, akkor az S&P még visszavonhatja a minősítés rontását. A venezuelai kormányzat és a PdVSA több kamatfizetést elmulasztott az elmúlt hetekben, a hitelezőkkel való tárgyalások most folytatódnak. A késés hétfőre már meghaladta a 30 napos türelmi időt, így az már részleges csődnek minősül.