A kormány elhozná Magyarországra a MotoGP-t is

Csütörtökön jelent meg a kormány 1824/2017. határozata, mely szerint "a kormány egyetért azzal, hogy a Gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) Magyarországi Nagydíjának jövőbeni megrendezése érdekében az előzetes egyeztetések kezdődjenek meg a Hungaroring Sport Zrt. és a jogtulajdonos képviselői között".A határozat emellett felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az előzetes egyeztetések alapján, a MotoGP megrendezéséhez kapcsolódó várható fizetési kötelezettségek és bevételek bemutatását tartalmazó előterjesztést nyújtson be a kormány részére november 30-ig.Arról egyelőre nem szól a dokumentum, hogy mikortól lehet Magyarországon verseny, valószínűleg erre legkorábban 2019-ben van lehetőség, mivel a 2018-as versenynaptár már elkészült. Jelenleg egyébként 2017-ben 15 országban összesen 18 futamot rendeznek a sorozatban, Spanyolország négy helyszínnel képviselteti magát. Hozzánk legközelebb Brnóban van hagyományosan MotoGP-verseny, illetve Ausztriában, Spielbergben is felbőgtek idén a gépek.Közel tíz éve, 2008-ban már volt szó arról, hogy Magyarország is bekapcsolódna a sorozatba, akkor 2009-re tervezték az első nagydíjat a Balatonring versenypályán, mely azonban nem épült meg. Utána 2010 májusára tervezték az első versenyt, de abból sem lett semmi.