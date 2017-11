A látszat csal: kipukkanhat az olasz lufi

A gazdaság hússzú távon nem teljesíthet olyan jól, mint jelenleg, már csak azért sem, mert a korrupció áthatja a gazdaságot, az oktatásra túlságosan keveset költenek, valamint az államadósság továbbra is nagyon magas. Amikor pedig kifutnak az egyszeri hatások, akkor ezek fognak dominálni.A Standard & Poor's hitelminősítő a múlt hónapban mégis javította Olaszország államadósságának besorolását - 35 év után először minősítették fel az országot -, arra hivatkozva, hogy a gazdaság növekedési kilátásai javulnak a növekvő beruházások és a foglalkoztatási helyzet kedvezőbbé válása miatt. A GDP a második negyedévben éves alapon 1,5 százalékkal nőtt az első negyedéves 1,3 után.Az ipari termelés azóta is növekedési pályán van, az üzleti aktivitás évtizedes csúcsra emelkedett, ráadásul az export is jól teljesít, ami 2,8 százalékkal növekedett az első 8 hónapban, mindezek miatt az eurózóna harmadik legnagyobb gazdaságában a GDP olyan gyorsan emelkedtek az idei évben, amire 2010 óta nem volt példa. A vállalatok bővítenek és a bevételek növekedésére számítanak. Minister Pier Carlo Padoan gazdasági miniszter várakozása szerint a harmadik negyedévben a GDP 0,5 százalékkal növekedett negyedéves alapon, ami kedvezőbb, mint az előző negyedévek teljesítménye. A miniszter úgy véli, hogy a gazdaság egyre erősebb lábakon áll.Az egyedi hatások végével azonban felszínre kerülnek a gazdaság valós problémái, ráadásul nem is minden cégnek megy olyan jól: az olasz munkatermelékenység - egy munkaórára jutó kibocsátás - már egy évtizede stagnál, amit az Eurostat adatai alapján a második leggyengébb teljesítmény Görögország után. A teljes tényezőtermelékenységben sem jobb a helyzet. Az olasz munkanélküliségi ráta továbbra is két számjegyű, 11,1 százalékos, miközben a fiatalok foglalkoztatásában ennél is kedvezőtlenebb képet láthatunk, ott 35,7 százalékos a munkanélküliségi ráta.Mindez annak köszönhető, hogy az olasz GDP a világgazdasági válságban nagyot esett: 2008 és 2013 között 9 százalékkal zsugorodott a gazdaság. Azóta növekedésnek indultak az olaszok, de a gazdaság nem mutatott igazán jó teljesítményt azóta sem. A Nemzetközi Valutaalap az idei évre 1,5 százalékos GDP-növekedést prognosztizál az országban, ami olasz mércével erősnek mondható. Roberto Perotti, a Bocconi Egyetem közgazdász professzora szerint nehéz elképzelni, hogy az olasz gazdaság gyorsabban nő, mint a többi európai ország. A szakértő kiemelte, hogy az egyetlen strukturális reform a munkaerőpiacot érintette az elmúlt években.Mindez pedig akkor okozhat komoly problémát, ha a kedvező monetáris feltételek megváltoznak. Az EKB januártól felére vágja a kötvényvásárlási programját, ami mindezidáig támogatta az eurózóna gazdaságát a globális válság után. Olaszország a kötvényvásárlási programból azért profitált többet, mint a legtöbb euróövezeti ország, mert kiemelkedően magas az államadóssága világviszonylatban is. Az EKB több mint 300 milliárd eurónyi (350 milliárd dollár) olasz államkötvényt vásárolt 2015 márciusa óta, az alacsonnyá váló kamatok miatt pedig az ország évente 70 milliárd eurót spórolt meg. Olaszországnak ezt a pénzt az adócsökkentés helyett az állami szektor visszavágására, az oktatásra és infrastrukturális beruházásokra kellett volna költenie - mondta Gustavo Piga, a Vergata Egyetem közgazdászprofesszora. Piga szerint az EKB programjának előnyeit elpazarolták.Az adókedvezmények és a fejlesztési támogatások hatása most érződik, de csak átmeneti hatásuk lesz. A gazdaság ilyen módon való doppingolása rendkívül káros - mondja Perotti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor az ösztönzők véget érnek, akkor a beruházások összeomlanak.Nem csak az EKB stimulusának visszavágása sújtja a gazdaságot jövőre, hanem az is, hogy Olaszországban választásokat tartanak. Perotti szerint ez végül egy széles körű koalícióval végződhet,amelyben megpróbálnak mindenki igényét kielégíteni. Ez szerint végül kormányozhatatlanná teszi az országot.