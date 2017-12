A mesterterv, amivel Magyarország utolérheti Nyugat-Európát

Egy fenntartható módon lezajló konvergencia ellenállóbbá tenné az egész övezetet a külső gazdasági sokkokkal szemben (biztosítva ezzel az integráció fennmaradását),

emellett növelné a monetáris politika hatékonyságát,

erősítené az országközösség nemzetközi gazdasági és politikai pozícióját,

arról nem is beszélve, hogy a szegényebb tagországok számára további magától értetődő előnyökkel járna.

Az euróövezetbe történő belépés szabályai: a maastrichti feltételek

Az árfolyam-stabilitási feltétel szerint a belépni kívánó országnak két évig a középárfolyam egyoldalú leértékelése nélkül lebegtetnie kell valutáját az ERM II. árfolyamrendszerben.

Árstabilitás: Az átlagos infláció az egy éves referencia-időszakban legfeljebb 1,5 százalékponttal lehet magasabb, mint a három legalacsonyabb mutatóval rendelkező ország inflációjának átlaga.

Költségvetési fegyelem: Az államháztartás stabilitásának igazolásául a referencia-időszakban a költségvetés hiánya nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, az államadósság pedig a GDP 60 százalékát. Utóbbi feltételt enyhítették, és elegendő a tartósan csökkenő adósságpálya.

Kamatkonvergencia: A hosszú távú kamatláb az egy éves referencia-időszakban legfeljebb 2 százalékponttal lehet magasabb, mint a három legalacsonyabb inflációs mutatóval rendelkező ország kamatszintjének átlaga. (A hosszú lejáratú hozamok alatt a tízéves állampapírpiaci hozamokat értjük.)

A különböző számszerűsíthető konvergenciakritériumok átmeneti teljesülése önmagában nem garancia arra, hogy az adott ország sikeresen boldogul majd a valutaövezet belül.

A fentiek mellett óriási jelentősége van az intézményi háttér minőségi konvergenciájának, hiszen csak ennek révén valósulhatnak meg a fenntartható fejlődéshez szükséges strukturális átalakítások egy országon belül.

Emellett a tanulmány leszögez még egy nagyon fontos megállapítást: a konvergencia sikeres menedzselése folyamatos munkát igényel az adott ország döntéshozói részéről, az euróövezetbe való belépés nem jelenti azt, hogy a feladat ezzel megoldottá vált, a siker pedig garantált.

Mi történt az euróövezet létrejötte óta?

Az Európai Unió intézményrendszerének egyik legfontosabb célja a tagállamok fejlettségi szintjei közötti különbségek megszüntetése, mindezt a szegényebb országok felzárkóztatása révén. Az Európai Központi Bank által a közelmúltban közzétett elemzés, amely az euróövezeti konvergenciafolyamatokat veszi górcső alá, több okot is megnevez, hogy miért kulcsfontosságú a fenntartható felzárkóztatás megvalósítása.A tanulmány az elején leszögezi, hogy az elmúlt években fontos változás következett be az európai közgazdasági gondolkodásban, hogy pontosan milyen feltételek teljesülése mellett valósulhat meg egy tartós, fenntartható felzárkózási folyamat. A. A 2008-as válság előtt még szinte kizárólag a Maastricht-i Szerződésben rögzített, úgynevezetthelyeződött a hangsúly, a 2008-as események, illetve a 2010-2012-es euróövezeti adósságválság kapcsán viszont egyértelművé vált, hogyAz éveken keresztül súlyos gazdasági válsággal küzdő euróövezet példája nagyon fontos tanulságokkal szolgált a szakértők számára:Vagyis a fenntartható felzárkózási pálya biztosításához a nominális konvergencia-kritériumok teljesítése mellett kiemelt figyelmet kell szentelni az, a gazdaság ciklikus helyzetét figyelembe vevő fiskális politikának, valamint a makroprudenciális szabályozói eszközöknek, amelyek segíthetnek az országspecifikus kockázati tényezők elhárításában.Ez persze nem jelenti azt, hogy az egész EU-ra kiterjedő hatáskörű intézményeknek ne lenne felelőssége a folyamat elősegítésében: az Eurocsoportnak, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek - különböző megfigyelő- és kényszerítőeszközök alkalmazásával - szintén állandó erőfeszítést kell tennie a cél elérése érdekében.A következő ábra azt mutatja, hogy egy főre jutó (vásárlőerő-paritáson számolt) GDP alapján 1999 és 2016 között a különböző euróövezeti tagországok, illetve a saját fizetőeszközeiket használó országok mennyivel kerültek közelebb az Európai Unió átlagos életszínvonalához.

Klikk a képre!

Megjegyzés: a vízszintes tengely azt mutatja, hogy 1999-ben az egyes országokban az egy főre jutó PPP alapú GDP a 28 tagú Európai Unió átlagának hány százalékát tette ki, míg a vízszintes tengely 2016-ig bezárólag ennek a mutatónak a kumulált változását fejezi ki (százalékpontban). A kék pontok a 2002 előtt, a citromsárga pontok a 2002 után csatlakozott euróövezeti országokat, míg a narancssárga pontok a nem eurótagokat ábrázolják.

A nem eurótagok, illetve a valutaövezethez 2002 után csatlakozó országok többsége érdemi felzárkózást tudott felmutatni életszínvonal tekintetében az EU-s átlaghoz képest.

Az euróövezethez 2002 előtt csatlakozott országok között jelentős divergencia volt megfigyelhető: Görögország, Spanyolország és Portugália korai csatlakozásuk (és alacsonyabb fejlettségük) ellenére távolabb kerültek az átlagos egy főre jutó GDP-szinttől.

Akiknek nem sikerült

Ez azért fontos, mert az, hogy egy fejletlenebb ország a tőkebeáramlások következtében folyó fizetési mérleghiányt halmoz fel, önmagában nem eredendően rossz dolog, amíg ebből a pénzből olyan beruházásokat valósít meg, ami növeli a gazdaság termelékenységét, ezáltal pedig az ország hosszú távú növekedési potenciálját. A baj ott kezdődik, ha nem ilyen dolgokra fordítja egy ország a külföldi tőkét, miképp az a perifériás országok többségében be is következett.

Az eladósodási folyamatokat súlyosbította, hogy az euróövezetbe való belépés miatt (a monetáris rezsimváltás következtében) a nominális kamatok számottevően csökkentek az alacsonyabb fejlettségű országokban,

mivel ezekben az országokban a magasabb egyensúlyi növekedés miatt magasabb volt az infláció a magországokban jellemzőnél, a reálkamatokat drasztikus mértékben csökkentek,

a szükségesnél sokkal lazább monetáris politika miatt pedig a gazdaságok túlfűtötté váltak.

Két jelenség szembetűnő:A fent említett, euróövezethez korán csatlakozott, sikertelen felzárkózók esetében érdemes az 1999-2016 közötti időszakot két részre osztani.A valutaövezet létrejöttekor sokan úgy vélték, hogy. Kezdetben az előzetes várakozásoknak megfelelően az euróövezet létrejöttével jelentős tőke indult meg a fejlettebb magországokból a fejletlenebb perifériás országok irányába (Görögország, Portugália, Spanyolország és Írország felé)., hanem bankközi tranzakciók, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (portfólióbefektetések) révén áramlott be a célországokba.A bankokon keresztül a magországokból beáramló jelentős, nem produktív, ámde magasabb megtérüléssel kecsegtető tevékenység finanszírozására (például ingatlanpiaci fejlesztések) beáramló tőkeállomány keresleti boomhoz vezetett, a gyors gazdasági növekedés pedig elfedte a

Megjegyzés: az ábra a rövid távú (három hónapos) átlagos reálkamat-szintek változását mutatja 1995-1998 (kék oszlopok) és 1999-2007 (sárga oszlopok) között.

A tény, hogy nem a termelékenységet növelő fejlesztések finanszírozására áramlott be elsősorban tőke a perifériás országokba, illetve, hogy az alacsony reálkamat miatt a hitelbuborékok évről évre nagyobbra fújódtak, gyakorlatilag kódolta a rendszerbe a bedőlést.

Vannak sikertörténetek

A fenti ábrán látszik, hogy Görögországban, Olaszországban, Portugáliában, Írországban és Spanyolországban drámai mértékben csökkentek a rövid távú reálkamatok.A helyzetet tovább rontotta, hogy a hitelezés által fűtött gazdasági boom több ország esetében is a növekedési potenciál túlbecsléséhez vezetett, ezért, vagyis meredek lejtőn lefelé haladva még tövig is nyomták a gázpedált például Spanyolországban és Görögországban.A fenti történet vége jól ismert: a világgazdasági válság kitörésével felszínre kerültek az övezeten belüli súlyos egyensúlytalanságok, több országban azonnali és rendkívül fájdalmas kiigazítást vonva maguk után, amit néhányan még most sem hevertek ki teljesen. Ez persze egyben azt is jelentette, hogy az euróövezeten belüli kezdeti reálkonvergencia megszakadt.A negatív példák mellett nem szabad elmenni néhány olyan ország mellett, amely az elmúlt két évtizedben figyelemre méltó felzárkózást tudott produkálni az EU-s átlaghoz (csatlakozásuk előtti, 15 tagú EU). Az EKB elemzésében külön fejezet foglalkozik: 2004-es EU-s csatlakozásuk óta 44%-ról 65% fölé növelték relatív fejlettségi szintjüket (egy főre jutó, PPP alapú GDP alapján), megelőzve ezzel a kelet-közép-európai országokat.

Klikk a képre!

Megjegyzés: a citromsárga vonal a Balti országok, a narancssárga vonal Bulgária, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia átlagos egy főre jutó GDP-jének alakulását mutatja a 2004 előtti EU-s tagállamok (EU 15) átlagához viszonyítva.

A WGI egy komplex indikátor, ami egy ország intézményrendszerét sok szempont szerint értékeli, köztük a politikai stabilitás, elszámoltathatóság és transzparencia, kormányzati hatékonyság, szabályozói környezet minősége, illetve a jogállamiság érvényesülése alapján.

. Az elemzés a siker egyik fő okaként, amit a Világbank által készített Worldwide Governance Indicator nevű mutatójával igazol.A 2004-es EU-s csatlakozást megelőző jogharmonizációs tevékenység különösen nagyot lendített a Balti országok intézményrendszeri fejlettségén, ám ez a folyamat azóta is folytatódott.

Klikk a képre!

Megjegyzés: az ábra azt ábrázolja, hogy a Világbank Worldwide Governance Indicator mutatójában elért átlagos pontszámaik alapján a Balti országok (sárga vonal) intézményi minőségben hogyan közelítenek az euróövezeti országokhoz (kék vonal).

Akkor mitől függ a konvergencia?

Az elemzés a múltbéli tapasztalatok alapján megállapítja, hogy az euró használata önmagában nem garancia a felzárkózásra.

Egyrészt nominálkonvergencia tekintetében sem, hiszen az euróövezetbe való belépés ellenére számos tagországnak gondjai akadtak a maastrichti konvergenciakritériumok tartós teljesítésével.

Másrészt reálkonvergencia tekintetében sem, hiszen bár a válságot megelőzően csökkenteni tudták fejlettségi lemaradásukat a szegényebb övezeti tagállamok, ez azonban olyan egyensúlytalanságok kialakulásával járt együtt, amelyek súlyos növekedési áldozattal járó kiigazításokat tettek szükségessé, visszájára fordítva ezzel a felzárkózási folyamatot.

Az euróbevezetés konvergenciára gyakorolt másodlagos szerepét igazolja a Balti országok példája is, hiszen a közös fizetőeszköz használatától függetlenül sikeresen konvergáltak a fejlettebb európai országokhoz.

Bár az elemzés megemlíti, hogy a jövőben nehezebb dolga lehet ezeknek az országoknak, ha ilyen tempóban akarják folytatni a felzárkózást, hiszen közepes jövedelmű országként sokkal nehezebb feljebb lépni, mint alacsony jövedelműként. Ez a közepes jövedelmi csapdának nevezett, sokakat sújtó jelenség azonban elkerülhető a termelékenyebb, innovatívabb gazdasági ágazatok felé való elmozdulással, amiben egy erős intézményi rendszer nagy segítséget jelent.. Korábban szó volt a termelékenység növelésének fontosságáról, az ugyanis alapvetően befolyásolja egy ország hosszú távú növekedési képességét, így azt is, hogy mennyire sikeresen fog tudni felzárkózni fejlettebb társaihoz. A következő ábra néhány EU-s ország teljes tényezőtermelékenységének (TFP) alakulását mutatja be.

Klikk a képre!

Megjegyzés: az ábra a teljes tényezőtermelékenységének (TFP) alakulását mutatja be (1980=100) a 2004 előtt csatlakozott EU-s tagállamokban (EU 15-ök átlaga, kék vonal), Németországban (citromsárga vonal), Spanyolországban (narancssárga) és Olaszországban (zöld vonal).

Látszik, hogyés az EU 15-ök átlagos TFP-je közötti rés már az 1980-as években szélesedni kezdett, ami a '90-es években csak még szembetűnőbbé vált. Ez arra utal, hogy egy olyan strukturális probléma áll az olasz gazdaság jelenlegi gyengélkedése mögött, ami már az euró létezése előtt is fennállt. Hasonló mondható el Spanyolországból, azzal a fontos különbséggel, hogy a 2010-es évek elején elfogadott nagyszabású reformoknak köszönhetően a spanyolok épp az utóbbi két évben kezdenek magukra találni.. Kontextusba helyezve ugyanis látszik, hogy a "görög betegség" nem a közös fizetőeszköz következménye, az ország gazdasága ugyanis már a 70-es évek második felétől kezdve küszködött azzal, hogy lépést tudjon tartani a fejlett európai országokkal.

Klikk a képre!

Megjegyzés: az ábra néhány kiválasztott ország egy főre jutó (PPP) alapú GDP-jének alakulását mutatja a 2004 előtt az EU-hoz csatlakozott tagállamok átlagához képest (EU15=100). A világos kék vonal reprezentálja Görögországot. A fekete nyilak az egyes országok EU-s csatlakozásának időpontját jelölik.

A '80-as években azonban olyan intézkedéseket hoztak, amelyek drasztikusan javították az intézményrendszer működési hatékonyságát, a gazdasági nacionalizmus helyébe piacbarát üzletpolitika került, rengeteg pénzt fordítottak az oktatásra és az infrastruktúra fejlesztésére. Az eredmény magáért beszél.

Látszik, hogy mikor Görögország belépett az euróövezetbe, az egy főre jutó GDP-je az EU 15-ök átlagának mindössze 70%-a volt, holott nem egész két évtizeddel korábban még Olaszországgal versenyezve 90% közelében állt. A hanyatlás tehát nem az EU-s csatlakozás, és nem is az euró bevezetése miatt kezdődött el., ennek ellenére a szigetország története is azt a megállapítást igazolja, hogy az euró se a konvergencia feltétlen eszközének, sem pedig minden rossz dolog eredőjének nem tekinthető. Az írek a 2008-as válság után megjárták a poklok poklát: a hatalmasra fújódott ingatlanbuborék, majd az ennek kidurranása után kialakuló súlyos adósságválság padlóra küldte az országot, a prociklikus költségvetési politika pedig csak tovább rontott a helyzeten.. Csak tisztázás végett: az írek 1999 óta eurót használnak, 3 év után, 2002-ben került teljes mértékben kivezetésre a korábbi fizetőeszközük, az ír font.Az írek konvergenciáját hosszabb távon vizsgálva (a fenti ábrán sötét zöld vonal jelöli) szintén a fenti következtetés vonható le. Amikor 1973-ban csatlakozott az EU-hoz, az egy főre jutó GDP-je az EU 15-ök átlagának mindössze 60%-a volt, 1987-ig pedig nem is nagyon sikerült közelebb kerülnie a magországokhoz.A később csatlakozott EU-s tagállamok kapcsán is azt a következtetést vonja le az EKB tanulmánya, hogy az euró bevezetése nem tekinthető a konvergencia elsődleges hajtóerejének. Bár 1990 óta a legnagyobb mértékű felzárkózáson keresztül ment országok között többségben vannak az azóta eurót használók (Szlovákia és a három Balti állam), mivel csak a vizsgált időperiódus végén csatlakoztak, ezért helytelen megállapítás lenne a kettőt szorosan összekötni. Emellett az egyik legsikeresebb régiós ország, Lengyelország példája is azt mutatja, hogy a sikeres felzárkózáshoz nincs feltétlenül szükség euróra., ami néhány esetben látványosan elősegítette a felzárkózást. Ez is azt bizonyítja, hogy az intézményi rendszer minősége kulcsfontosságú szerepet játszik a konvergenciában.A következő ábra a korábban már említett - az intézményrendszer minőségét mérő - WGI indikátor értékét és az egyes országok fejlettségi szintjét veti össze.

Klikk a képre!

Megjegyzés: a vízszintes tengely az egyes országok EU 28-hoz mért relatív fejlettségi szintjét, míg a függőleges tengely az intézményrendszer minőségét ábrázolja, annak 2008-as állása alapján (minél magasabb érték, annál fejlettebb intézményrendszerről beszélhetünk).

A korai eurótagok közül a görög, az olasz, a spanyol és a portugál intézményrendszer rendelkezett 2008-ban a legalacsonyabb WGI-pontszámmal. Épp azokról az országokról van szó, amelyeket a válság kapcsán negatív példaként szokás emlegetni. Írország pedig az ellenpélda, a lista egyik éllovasa.. Ez EKB szakértői készítettek egy olyan modellt, amely az egyes országok kezdeti fejlettségi szintjéből kiindulva előrevetített egy növekedési pályát számukra, az eredményt pedig összevetették a tényleges pályájukkal 1999 és 2015 között. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a GDP-növekedés tényleges mértéke mennyivel múlta felül a modell által előrevetített értéket.

Érdekes, hogy az intézményrendszeri háttér helyzetében bekövetkezett változások összhangban voltak a modell által számolt növekedési meglepetéssel, vagyis azokban az országokban, ahol a tényleges teljesítmény felülmúlta a várakozásokat, javult az intézményrendszer helyzete, a többi ország esetében pedig ennek ellenkezője bizonyult igaznak.

Összegezve az elemzésből levonható legfontosabb tanulságokat:

Nem létezik olyan, hogy "automatikus felzárkózás", a döntéshozók folyamatos erőfeszítésére van szükség, hogy egy szegényebb ország sikeresen konvergáljon fejlettebb társaihoz.

Az euró bevezetése önmagában nem garantálja a feltétlen konvergenciát, sem nominális értelemben (maastrichti kritériumok), sem reál értelemben (életszínvonal), sem pedig intézményi szinten. Épp ezért az euró bevezetése nem tekinthető a konvergencia elengedhetetlen feltételének, illetve eszközének.

Ezzel szemben azonban a gyengélkedő eurózónás gazdaságok esetében sem helyes az a megállapítás, hogy a közös fizetőeszköz bevezetése minden bajuk forrása. Ezek a problémák strukturális tényezőkből fakadnak, épp ezért az életszínvonalbeli felzárkózást hosszabb távon, országspecifikus tényezők révén kell vizsgálni.

Az eurónál sokkal fontosabb szerepet játszik egy adott ország felzárkózásában az intézményi keretrendszer helyzete (politikai stabilitás, elszámoltathatóság és transzparencia, kormányzati hatékonyság, szabályozói környezet minősége, a jogállamiság érvényesülése), valamint a munkaerőpiac és az árupiac rugalmassága.

Következésképp hiába lép be a valutaövezetbe egy túlzottan bürokratikus, versenykorlátozó szabályozásokkal teletűzdelt intézményi háttérrel és rugalmatlan munkaerőpiaccal rendelkező ország, nem lesz képes a tartós felzárkózásra. Ugyanennek persze a fordítottja is igaz: egy piacbarát, felelős gazdaságpolitikát folytató ország, amely törekszik arra, hogy folyamatos reformok révén (a termelékenység növelésével) biztosítsa hosszú távú növekedését, jó eséllyel sikeres lesz a valutaövezeten kívül is.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy teljesen lényegtelen egy ország számára, hogy euróövezeti tag, avagy sem. Mivel a tagság szorosabb integrációval, intézményi rendszerek összehangolásával, nagyobb transzparenciával jár, ezért hozzájárulhat egy ország sikeres konvergenciájához, azonban egy sikertörténetet, vagy épp kudarcot nem lehet az euró meglétével, vagy épp hiányával magyarázni.

Írország, Szlovákia, illetve a Balti államok okozták a legnagyobb pozitív meglepetést, miközben Görögország, Olaszország és Portugália teljesítménye messze elmaradt a várakozásoktól.A tanulmány végezetül azt is megállapítja, hogy az intézményrendszeri sajátosságok mellett a munkaerőpiac és az árupiac rugalmassága is fontos tényező a konvergencia szempontjából, feszességük ugyanis hátráltatja a gazdaság alkalmazkodóképességét.