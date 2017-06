A beruházások száguldásával tör előre a magyar gazdaság

A magyar gazdaság külső környezete a Takarékbank elemzői szerint alapvetően továbbra is támogatja Magyarország növekedési és egyensúlyi kilátásait. Európa ugyan továbbra sem a világgazdaság növekedési centruma, de a fejlődés enyhén gyorsul, amit a javuló konjunktúramutatók és a hosszú évek után először 10 százalék alá mérséklődő munkanélküliség is jelez. Ázsiában (különösen Kínában) lassul ugyan a gazdasági növekedés, de kiszámítható, fokozatos ütemben, míg Amerikában az új elnök ígéreteinek megvalósítása még várat magára, a növekedés pedig feltehetően átmenetileg lelassult. Reálgazdasági értelemben tehát a kilátások enyhe mértékben javultak az egy negyedévvel ezelőttihez képest.Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az idei kilátásokat nagyon jónak ítélik a Takarékbanknál. Noha az erős tavalyi második negyedéves bázis és munkanaphatás miatt az idei második negyedévben lassulásra lehet számítani, a tavalyi, kevésbé erőteljes harmadik-negyedik negyedéves bázis miatt fokozatosan újra gyorsul a növekedés, amit az igen kedvező hazai és külső kilátások is támogatnak. Suppan az utolsó negyedévben már 5%-os növekedést is elképzelhetőnek tart.

A foglalkoztatás-bővülés üteme továbbra is magas, és ezt immár szinte kizárólagos jelleggel az elsődleges munkaerőpiac állásteremtése vezérli. A közfoglalkoztatás bővülése leállt, sőt, az utóbbi hetekben bejelentett, a foglalkoztatási lehetőségeket javító gazdaságpolitikai lépések következtében meg is kezdődhet az állomány csökkenése, amint az elsődleges munkapiacon általuk is betölthető állások keletkeznek. Így a Takarékbank elemzői arra számítanak, hogy mérsékeltebb ütemben ugyan, de a munkanélküliségi ráta süllyedése stabilan folytatódik. Egyre több ágazatban így is effektív korlátot jelenthet a munkaerő-kínálat elégtelensége, ezért a bérdinamika nemcsak a minimálbér és a garantált bérminimum, hanem a piaci bérek emelése következtében is magas maradhat. Az idei év átlagában 4 százalékig süllyedő munkanélküliségi ráta így már jövőre 4 százalék alá kerülhet, azaz 2018-ban enyhébb mértékben ugyan, de még feszesebbé válhat a magyar munkaerő-piac.A forintárfolyam rövid távú alakulását illetően továbbra sem számítanak a Takarékbank elemzői markáns eltérésre az utóbbi időszakot jellemző 305-315-ös sávtól. De 2017 második felétől kezdve egy lassú, trendszerű erősödés minden előrelátható gazdasági hatást figyelembe véve mégis kibontakozhat, így a forint tartósan az említett sáv alján maradhat. A külső egyensúlyi folyamatok alakulásán túl ezt az is támogathatja, hogy a gyorsuló növekedés mellett a nagy hitelminősítő cégek tovább javíthatják Magyarország adósosztályzatait.