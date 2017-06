A bolgárok Romániáról vennének példát a korrupcióellenes harcban

Radev rámutatott: országa nem másolhatja le a román modellt, de ihletet meríthet belőle, mert Bulgáriában a korrupció szintjének "drasztikus" csökkentésére van szükség.Közös sajtóértekezletükön Iohannis üdvözölte bolgár kollégája érdeklődését a jogállamiság és igazságszolgáltatás témája iránt, és arról biztosította őt, hogy Románia kész megosztani szomszédjával a korrupció elleni harcban szerzett tapasztalatait.Rumen Radev az évi négymilliárd eurós román-bolgár kereskedelmi kapcsolatok bővülését is méltatta. A román elnök szerint a kétoldalú megbeszélésükön a felek a transzatlanti kapcsolatrendszerre és a NATO-n belüli együttműködésre összpontosítottak. Iohannis beszámolt bolgár kollégájának washingtoni látogatásáról, tárgyaltak a Fekete-tengeri övezetének biztonsági kihívásairól és a NATO térségben játszott szerepéről."Románia és Bulgária az európai projekt megújítását kezdeményező tagországokkal közösen akar dolgozni egy erős, polgárbarát, lakosainak jólétét és biztonságát szavatoló Európai Unióért" - jelentette ki Iohannis.A szocialisták támogatásával függetlenként elnökké választott Radev győzelmét tavaly novemberben a Románia körüli orosz befolyás erősödéseként értékelte a bukaresti sajtó. A bolgár elnök a mostani bukaresti sajtóértekezleten azt mondta: országa őszinte és nyitott párbeszédre törekszik Oroszországgal a "kockázatok elkerülése" érdekében.Iohannis erről úgy nyilatkozott: Romániának nincs kifogása a bolgár-orosz kapcsolatok ellen. "A NATO egy védelmi jellegű szövetség, egyetlen hadgyakorlatunk, stratégiánk sem irányul Oroszország ellen, nem készülünk semmilyen Oroszország elleni akcióra, ahogy azt egyesek tévesen állítják" - jelentette ki a román elnök, hozzátéve, hogy az amerikai rakétapajzs romániai bázisa is védelmi célokat szolgál és semmiképp sem Oroszország ellen irányul.A bolgár elnöki hivatal egy hete jelentette be, hogy Rumen Radev hivatalos látogatásra hívta meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt Bulgáriába az 1877-1878-as orosz-török háború végének és Bulgária felszabadításának 140. évfordulója alkalmából, jövőre. Putyin elnök megköszönte és elfogadta a meghívást, a látogatás pontos időpontját később teszik közzé.