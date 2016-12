A Brexit és az olasz népszavazás után jövőre is lesz mitől rettegni

Holland parlamenti választások: 2017. március

A Commerzbank elemzői szerint a jelenlegi erőviszonyok szerint öt párt alakíthat majd koalíciós kormányt Wildersékkel szemben, ez viszont azt is jelentheti, hogy gyenge kormányra kell felkészülni, hiszen a partnerek között bármikor kirobbanhat az ellentét.

Francia választások: 2017 tavaszán két fordulóban

Német választások: 2017. ősz

Akikre még figyelni kell

Sok szakértő szerint, hiszen olyan politikai kockázatok fenyegetik a kontinenst, melyeken egyáltalán nem biztos, hogy sikerül úrrá lenni. Szinte minden tagállamban megfigyelhető a populista pártok előretörése, az eddigi elit elutasítása, ami a jövő évi választásokon csúcsosodhat ki. Emellett most is van egy-két olyan egyedi sztori, ami komoly politikai kockázatot jelent Európa számára.Hollandia évekig az egyik legstabilabb ország volt politikailag Európában, most mégis ők indítják majd a jövő évi politikai kockázatok sorát. A populizmus és az elitellenesség ugyanis ragályos, az uniós kassza negyedik legnagyobb nettó befizetőiként a hollandok sem elégedettek a dolgok jelenlegi irányával. A hollandok a válság óta 5,5 százalékról 2,5 százalékra szorították le a költségvetés hiányát a GDP arányában, vagyis a lakosságnak kemény megszorításokat kellett átvészelni, és sokak szerint joggal vetik fel, hogy a többi uniós ország nem volt ennyire éltanuló a deficitcsökkentésben. Ennek a csalódottságnak a jele volt már áprilisban egyszer keresztbe tettek az EU-nak azzal, hogy népszavazáson utasították el az EU-Ukrajna társulási szerződést.Ezek után nem meglepő, hogy a felmérésekben a Geert Wilders vezette holland szabadságpárt a legnépszerűbb. Az elitellenes formáció ugyanakkor szinte biztosan ellenzékben marad majd, mivel nem igazán találni olyan partnert, aki összeállna velük koalícióban, ahhoz pedig nem elég erősek, hogy önállóan többséget szerezzenek.Franciaország. Az elnökválasztás első fordulójával április 23-án kezdődik a szavazási maraton. Ha az első körben egyik jelölt sem kap egyszerű többséget, akkor két héttel később a két legtöbb szavazatot kapó jelölt újból megmérkőzik.Előzetesen az volt a várakozás, hogy Francois Hollande jelenlegi szocialista elnök kaphat bizalmat még egy ciklusra, azonban a politikus december elején bejelentette, hogy nem indul a választáson, így a pártnak előválasztást kell tartania januárban. Azt már tudjuk, hogy a konzervatívok jelöltje Francois Fillon lesz, míg a szélsőjobb Marine Le Pent jelölte. A piac főleg utóbbi politikus győzelmétől tart.A franciáknál is gazdasági okai vannak elsősorban az elégedetlenségnek, a Commerzbank szerint az emberek egyre nagyobb része érzi úgy, hogy a globalizáció csak még szegényebbé teszi őket, a gazdaság növekedése elmarad a potenciális szinttől, a munkanélküliség pedig még mindig meghaladja a tíz százalékot. Ebből pedig sokan azt a következtetést vonják le, hogy az ország jelenlegi vezetése nem képes kezelni ezeket a problémákat, Francois Hollande elnök népszerűsége jelenleg történelmi mélyponton van, mindössze az emberek 15%-a elégedett a munkájával.Az erőviszonyok alapján az első fordulót megnyerheti Le Pen, viszont a második körben várhatóan a szocialista jelölt kiesésével Fillon kerekedhet felül a szélsőjobb elutasítottsága miatt.Az elnökválasztást követően júniusban parlamentet választanak a franciák, ahol a Nemzeti front problémája ugyanaz, mint holland "kollégáiké": gyakorlatilag senki nem hajlandó velük koalícióra lépni. Emiatt lehet, hogy a kormány sem lesz szélsőjobboldali, de az valószínűnek tűnik, hogy a következő években a párt megkerülhetetlen erő lesz Franciaországban és Európában.Egyelőre nincs pontos időpont, de. Angela Merkel jelenlegi kancellár már bejelentette, hogy indul az újabb ciklusért, azonban az utóbbi hónapok a németeknél is a szélsőjobboldal előretöréséről szóltak az AfD (Alternative für Deutschland) jó eséllyel tíz százalék feletti eredményt érhet majd el. Ezzel a kormányalakításra gyakorlatilag esélytelenek, viszont a "hagyományos" pártoknak még erősebben össze kell majd zárniuk, hogy biztonságosan kormányt alakíthassanak.Az sem mellékes, hogy Merkel népszerűsége az utóbbi hónapokban erőteljesen visszaesett, elsősorban a menekültválsággal kapcsolatos tevékenységével elégedetlenek. Ebből a szempontból kifejezetten rosszul jött a berlini terrortámadás.A konkrét választásokon túl egy sor országban látni politikai kockázatokat. Törökország például az elmúlt hetekben egy lőporos hordóra hasonlít, ami a líra jelentős gyengülésében csapódott le. A törökök tavasszal népszavazást tartanak arról az alkotmányos reformról, mely lehetővé tenné, hogy Recep Tayyip Erdogan elnök még 2029-ig hatalmon maradhasson. Ugyanakkor a török deviza zuhanása miatt könnyen kerülhet olyan helyzetbe az ország, amikor már nehéz lesz finanszíroznia magát és veszélyes likviditási válságba kerülhet.A törökök mellett évről évre a főbb kockázatok között lehet említeni Oroszországot, a kelet-ukrajnai konfliktus és a Krím-félsziget bekebelezése óta folyamatos annak a veszélye, hogy még jobban eldurvul a helyzet.